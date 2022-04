information fournie par So Foot • 26/04/2022 à 06:00

Valverde, le petit oiseau est sorti

Joueur du Real Madrid depuis 2017, Federico Valverde est progressivement devenu un pion essentiel de l'effectif merengue. D'abord prêté au Deportivo La Corogne, intégré au vestiaire de la Maison-Blanche et maintenant considéré comme un cadre à part entière, l'Uruguayen traverse cette saison 2021-2022 dans l'optique de ce qu'il va devenir, à savoir l'un des milieux de terrain les plus influents de la décennie.

Manchester City Real Madrid 26/04/2022 à 21h Ligue des champions Diffusion sur

Vidéo

En cas de très bonne nouvelle, une explosion de joie peut entraîner un comportement proche de l'irrationnel. Il y a dix jours, le Real Madrid s'est offert le scalp du FC Séville grâce à Karim Benzema dans le temps additionnel, le tout dans un stade Sánchez-Pizjuán passé d'une atmosphère bouillante à la douche froide. Grâce à ce succès acquis après avoir été menés 2-0, lesont mis une main et demie sur le titre de champion d'Espagne 2021-2022. Forcément, le but de KB9 a suscité beaucoup d'émotion chez les Madrilènes, sur le terrain comme en dehors. Titulaire sur le flanc droit de l'attaque, Federico Valverde est venu célébrer ce but avec les siens de façon très sauvage. Possédé par cet heureux dénouement,(Le Petit Oiseau, en VF) a évacué son stress en envoyant un coup de pied dans le dos d'un membre du staff madrilène pour exprimer sa transe. Un détail qui symbolise parfaitement la rage de vaincre qui habite le numéro 15 madrilène.