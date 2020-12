Valéry Giscard d'Estaing, mort d'un milieu récupérateur

Valéry Giscard d'Estaing s'est éteint à 94 ans. S'il ne restera certainement pas dans l'histoire comme le plus grand président de la République (il le fut de 1974 à 1981) - difficile d'être la transition entre le gaullisme et le socialisme -, son règne aura marqué les prémisses de nombre des futures évolutions de la société française, et même, d'une certaine façon, du football tricolore.

Foot et télé

Nous sommes à Chamalières, en Auvergne, en juin 1973. On s'ennuie ferme de nouveau dans l'hexagone. Un match de foot va opposer une équipe composée par les élus municipaux face à celle des commerçants. Un grand classique des dimanche estivaux dans ces petits bouts de province, loin des remous de la Capitale. Nous sommes sur une terre de droite certes, mais plutôt centriste. D'ailleurs, le score final, un match nul 2-2, illustre parfaitement ce goût de la pondération. À la tête d'une des deux formations qui s'affrontent sous le regard de 3000 spectateurs ("", nous content les infos télé de l'époque) : Monsieur le Maire. Un certain Valéry Giscard d'Estaing, patronyme noble à l'origine douteuse, qui est alors ministre des Finances sous le gouvernement de ce brave Pompidou. Le courant politique qu'il incarne alors ronge en effet son frein sous la domination des gaullistes qui leur laissent quelques strapontins. Mais l'homme a l'intuition que la France change. Surtout depuis mai 1968, qui bien que se terminant en une victoire électorale immédiate pour le camp du Général, a profondément bouleversé le pays. Une société dont le grand chauve en crampons se doute qu'elle ne supporte plus trop l'écrasante verticalité du rapport aux hommes de pouvoir. Puisqu'il faut remettre un peu d'horizontalité dans les relations avec la population, il faut trouver les bons outils et lieux pour trouver l'ouverture.La Télé en sera le vecteur. Le foot, le langage idoine, alors très loin de bénéficier de son actuelle aura, est généralement rabaissé souvent au simple rang de loisir bas de gamme pour une populace sans raffinement (contrairement par exemple au cyclisme, sacralisé via Tour de France). Fini le mépris de beaucoup de caciques de l'époque, ou la distance respectueuses d'un De Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing veut casser les codes et son image hautaine d'un descendant de la droite orléaniste planqué dans son château, entre deux séances de ski et de chasse à courre. Quelque Lire la suite de l'article sur SoFoot.com