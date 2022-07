Valentina Berr : "Le football féminin est aussi construit par nous, les déviantes"

"Je ne raccroche pas les crampons, ils le font pour moi." C'est avec ces mots écrits sur Instagram que la joueuse du CE Europa (promu en D2 féminine espagnole) Valentina Berr a annoncé arrêter le football le 28 juillet. Son but n'était pas de rendre hommage à Booba, la suite de son message évoquant le poids de "souffrir en silence la haine et la violence structurelle contre les femmes transsexuelles". À 29 printemps, dont 19 ans à courir après un ballon, l'attaquante a dénoncé les insultes et les discriminations qu'elle a dû affronter. Avec l'espoir de faire un peu avancer les choses.

"L'ambiance qui existe dans les équipes de football masculin n'était pas du tout agréable pour moi."

Pour moi, c'est un moyen de rester connectée à mon enfance. Dès l'âge de 10 ans, j'ai adoré jouer au football. J'étais la petite fille fan de foot typique qui se promenait dans les rues de ma ville toute la journée avec le ballon au pied. Pouvoir faire de cette belle passion un aspect aussi central de ma vie était spécial pour moi. Je pense que l'on parle rarement de l'enfance des femmes transgenres de manière positive. Et pour moi, jouer au football, c'était, à bien des égards, redevenir une petite fille normale.J'aurais aimé arriver dans l'élite, bien sûr. Mais il y a beaucoup de talent dans ces catégories supérieures, y compris celle dans laquelle j'ai joué. Entre ça et ma retraite prématurée, je n'ai fait que la moitié du chemin.Pour moi, ce changement signifiait être plus à l'aise. L'ambiance qui existe dans les équipes de football masculin, au-delà de l'aspect purement footballistique, n'était pas du tout agréable pour moi. La masculinité hégémonique et l'hétérosexualité obligatoire qui existent dans le football masculin mettent beaucoup d'entre nous mal à l'aise, quel que soit notre sexe ou notre statut.Parce que tout d'abord, ils ne sont effectués que sur des femmes trans ou des femmes dont l'apparence ne correspond pas à la norme (par exemple, une femme qui a plus de moustache, beaucoup de poils sur le corps, une grosse musculature...). Il Lire la suite de l'article sur SoFoot.com