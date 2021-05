Valentin Rosier : "Je suis aussi bien sapé qu'un Américain !"

Auteur d'une excellente saison avec Be?ikta?, Valentin Rosier est devenu l'un des hommes forts des Aigles noirs version 2020-2021. Sur un nuage après avoir remporté le championnat et la Coupe de Turquie, le latéral droit français se livre sur ses ambitions et sa passion pour la mode.

"Une fois au stade, c'était un peu un show à l'américaine, il y avait plusieurs artistes turcs très connus qui sont venus chanter et faire monter la température."

Quand j'arrive au Be?ikta?, on est quatorzième. Donc à ce moment-là, je ne pensais pas du tout qu'on allait être champions. On a commencé à grimper petit à petit, et j'ai commencé à me dire qu'on était capables d'aller au bout. En plus, l'effectif est vraiment de qualité et on s'entend tous hyper bien, donc tous les signaux étaient au vert. Après, on a perdu des matchs qu'on ne devait pas perdre, ce qui a donné de l'espoir à Galatasaray et au Fenerbahçe. Finalement, on mérite ce titre et c'est une sensation incroyable d'être champion. Face à Karagümrük, c'est l'avant-dernière journée de championnat, on perd à domicile et je pensais que le Fener qui jouait en même temps avait gagné. Si ça avait été le cas, ils seraient aujourd'hui champions. Mais heureusement, ils ont aussi perdu. J'ai flippé parce que quand tu te dis que le titre va se jouer au goal average et que ton équipe galère à marquer, tu t'inquiètes.Pour être honnête, je me disais qu'on avait plus de chance de gagner la Coupe de Turquie que le championnat, donc ce n'est pas une surprise. Ça faisait douze ans que le club n'avait pas réalisé le doublé, c'est juste fou. Pour le moment, je ne me rends pas bien compte de ce qu'on a réussi. Mais je sais que plus tard, on va beaucoup me le rappeler. En plus, je t'avoue qu'avant la finale, on fêtait le titre et on était encore dans l'euphorie. Après, il y avait des supporters au stade et ils représentent tellement pour nous qu'on était obligés de gagner. Ils étaient constamment devant notre hôtel. Beaucoup criaient mon nom, et j'ai décidé de leur lancer mes crampons depuis la fenêtre, c'est des vrais bons souvenirs.