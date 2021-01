Valenciennes, terrain miné

Valenciennes est au bord de la crise de nerfs. Une grande partie des supporters réclame le départ d'Eddy Zdziech, qui ne voit pas les choses sous cet angle. Deux camps presque irréconciliables se font face, et les fans prévoient de se rassembler dimanche pour maintenir la pression. Avec l'espoir prochain d'un nouveau départ, et d'une réponse à la question que tous se posent : mais où VA le club ?

Le chant du cygne

D'ordinaire, les cygnes sont là, juste à côté de nous, sans qu'on y prête vraiment attention. On se contente de leur balancer du pain de temps en temps (ce qu'il ne faut pas faire puisque leur système digestif n'est pas adapté). Depuis une dizaine de jours néanmoins, impossible de passer à côté du volatile fièrement représenté sur le blason du Valenciennes FC. Encore plus après le subtil commentaire posté sur Facebook par Peter Schliesser, actionnaire minoritaire du club :Des frictions qui rappellent, malgré l'évolution du visage de la région, que le Nord reste un terrain miné.Un homme cristallise ces tensions : Eddy Zdziech. Aux manettes depuis la descente du club en Ligue 2 en 2014, le président valenciennois présente un bilan sportif pour le moins mitigé avec une septième place comme meilleur classement, tous les autres exercices s'étant achevés entre les douzième et seizième rangs., déplore Stéphane, porte-parole des Ultras Roisters.Eddy Zdziech n'a pas donné suite à nos sollicitations pour s'exprimer, le club précisant qu'ilCette saison encore, les pensionnaires du Hainaut soufflent le chaud et le froid. La Lire la suite de l'article sur SoFoot.com