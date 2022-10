information fournie par So Foot • 15/10/2022 à 21:00

Valenciennes à la fête, Amiens, Le Havre et Sochaux ralentissent

Les équipes de tête ont perdu des points ce samedi soir en Ligue 2. La défaite d'Amiens à Nîmes permet au Havre, tenu en échec à Rodez, de s'emparer provisoirement de la place de leader grâce à une meilleure différence de buts. Sochaux a également été freiné à Metz, tandis que Valenciennes a fait tomber Guingamp pour se rapprocher du podium. En bas de tableau, Laval a terrassé Caen pour sortir de la zone rouge.

Metz 0-0 Sochaux

Dijon 0-0 Quevilly-Rouen

Annecy 0-2 Pau

Le choc de la soirée n'aura pas tenu toutes ses promesses. Dans un stade Saint-Symphorien à huis-clos après les incidents survenus face à Guingamp, les Grenats auront longtemps eu l'initiative face à des Lionceaux pourtant en pleine bourre. Mais les retours aux affaires de Mikautadze et Niane n'auront pas suffi à faire la différence, et Metz aurait même pu être surpris si Doumbia avait réussi à s'emmener le ballon, seul dans le dos de la défense. Le FCSM conserve sa place sur le podium, tandis que Metz reste à distance.Dans une grosse ambiance, les supporters bourguignons fêtant leurs dix ans, Dijon n'a pas su enflammer le match. Pas de quoi rassurer un Omar Daf très agacé ces derniers jours et qui n'a pu que constater la timidité de ses ouailles tout au long de la soirée face à Quevilly. QRM qui réclame même un penalty pour une main de Congré avec trop de véhémence, un membre du staff étant exclu sur le coup. Les deux équipes stagnent dans la deuxième partie de tableau.