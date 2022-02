Valence, la belle s'est rendormie

Avant de recevoir le FC Barcelone à Mestalla, le FC Valence vit une saison 2021-2022 bipolaire. Englués dans le ventre mou de la Liga et déjà écartés dans la course à la Ligue des Champions, les Chés semblent concentrer leurs forces vives sur une victoire en coupe d'Espagne. De quoi rester perplexe et constater que les montagnes russes définissent plus que jamais la présidence opaque de Peter Lim.

Marcelino, Longoria, Alemany : l'effondrement des piliers

À l'heure où les restrictions sanitaires commencent à progressivement s'évaporer et laissent place au fameux "monde d'avant", les utilisateurs de Netflix en période de confinement pourront se rappeler de la série espagnole, connue en France sous l'appellation, et partiellement tournée en 2019 dans la communauté autonome de Valence. Hasard ou non, c'est justement lors de cette même année civile que le FC Valence s'est perdu en chemin. À l'issue de la saison 2018-2019 célébrant le centenaire du club, les Chauve-Souris ont remporté la coupe d'Espagne, terminés quatrièmes de la Liga pour se qualifier pour la C1 une deuxième fois consécutive et se sont même payés la tête de DC Comics en expliquant que "". Mais depuis le départ de l'entraîneur Marcelino García Toral au mois de septembre de la même année, cette euphorie semble très loin.Perçue comme une force historique majeure en Liga, Valence est aujourd'hui à la peine au classement général. Avant d'entamer la vingt-cinquième journée et d'affronter le Barça ce dimanche à Mestalla, lesoccupent une douzième place anecdotique, six points devant la première équipe non-relégable (Grenade) et neuf unités derrière le Barça, détenteur du dernier billet qualificatif pour l'Europe via le tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. En guise de consolation, les hommes de José Bordalás peuvent tout de même s'accrocher à une demi-finale retour de coupe d'Espagne à Mestalla contre l'Athletic Club entraîné par...Marcelino. Une belle ironie du sort quand trois ans auparavant, Peter Lim demandait à l'Asturien de galvauder la coupe du Roi , pas assez lucrative à son goût.Le limogeage de Marcelino consécutif au non-respect des consignes venues d'en haut, cumulé aux départs successifs de Pablo Longoria la semaine suivante et Mateu Alemany au mois Lire la suite de l'article sur SoFoot.com