Valbuena à l'OM : Libourne to be alive

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 30e épisode, flash-back jusqu'en 2006 et l'éclosion de Mathieu Valbuena, entre Libourne et Marseille. Illustre inconnu, raillé pour son physique et rarement pris au sérieux, l'ailier de poche débarque dans un bourbier, pris dans la cruauté du monde professionnel. Retour sur l'itinéraire déprogrammé d'un revanchard du ballon.

Repéré par Furlan, propulsé par Anigo

Le milieu des années 2000 est synonyme de renaissance à Marseille. Au sortir d'un début de millénaire catastrophique, mêlant magouilles et dépérissement sportif, l'OM s'est effectivement refait une santé. D'abord en atteignant une finale de Coupe de l'UEFA au printemps 2004, puis en se construisant une équipe de grosses têtes. Les exploits de Taye Taiwo, Samir Nasri, Franck Ribéry ou Mamadou Niang marquent une génération de supporters. Bientôt, une nouvelle tête rejoindra ce casting prestigieux. Mais avant d'être une légende, il faut parfois souffrir. Voilà pourquoi le 1juillet 2006, l'OM annonce la signature d'un relatif inconnu, accueilli avec de la condescendance et de l'indifférence : Mathieu Valbuena.En voyant débarquer leur recrue à la Commanderie, les supporters marseillais ne se gênent pour afficher leur mécontentement.s'esclafferont les plus déçus, décontenancés par le gabarit de leur nouveau joueur. En quête d'un retour en Ligue des champions depuis 2003, l'OM et son directeur sportif auraient pu être tentés par le recrutement d'un nom ronflant. Ils préfèrent déboussoler tout le monde en misant 800 000 euros sur le meilleur joueur de National, édition 2005-2006. Promu en Ligue 2 avec Libourne-Saint-Seurin, Valbuena signe à l'OM son premier contrat professionnel, à 21 ans., se remémore Simon Adoue, son ancien coéquipier à Libourne.(parti à Troyes quelques jours après l'arrivée de Valbuena, Furlan sera remplacé par le regretté André Menaut, NDLR).