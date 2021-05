Vainqueur de Villarreal sur le fil, le Real Madrid dit adieu au titre

Pour remporter son 35e titre de champion d'Espagne, le Real devait faire un meilleur résultat que l'Atlético. Raté : pendant que les Colchoneros battaient Valladolid (1-2), les hommes de Zinedine Zidane ont renversé le Villarreal d'Unai Emery (2-1) sur le gong au terme d'une rencontre ô combien difficile et intense dans les dernières minutes.

Real Madrid 2-1 Villarreal

Préparation idéale pour Villarreal en vue de la C3

Deux points. Voilà l'écart entre l'Atlético et le Real avant le coup d'envoi de l'ultime journée de Liga. Alors que les hommes de Zizou devaient absolument l'emporter et espérer un faux-pas despour soulever son 35titre de champion, les potes de Karim Benzema ont galéré face au Villarreal d'Unai Emery (2-1) pendant que l'Atlético rrenversait Valladolid (1-2) dans une dernière journée irrespirable. Ils ont gagné... le match, pas le titre. Une deuxième place en Liga, une demi-finale de Ligue des Champions et une élimination en coupe du Roi par une D3 : voilà comment se conclut la première saison blanche de Zinedine Zidane sur le banc madrilène.Dans l'obligation de faire rapidement la différence pour mettre la pression à distance à son rival de l'Atlético, le Real Madrid n'affiche pas le visage conquérant d'une équipe qui doit absolument marquer. Pire, les coéquipiers de Sergio Ramos, remplaçant au coup d'envoi, sont dominés par les hommes d'Unai Emery. Une domination concrétisée dès la vingtième minute, lorsque Yeremi Pino profite de l'apathie de la défense madrilène pour ouvrir le score d'un extérieur du pied au point de penalty. De quoi décomposer le visage du capitaine madrilène et de Marcelo, tout sourire après l'ouverture du score Lire la suite de l'article sur SoFoot.com