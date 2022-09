Vaduz, capitale du Liechtenstein et Petit Poucet de l'Europe

Le 25 août dernier, le FC Vaduz se qualifiait pour la première phase de groupes de Coupe d'Europe - la Ligue Europa Conférence, en l'occurrence - de son histoire en disposant du Rapid Vienne sur sa pelouse. Focus sur une qualification historique, la toute première de l'histoire du Liechtenstein, alors qu'il évolue le reste de l'année en D2 suisse.

Écrire l'histoire dès le mois d'août

Vaduz. Ses bâtisses du Moyen-Âge, son château fort, son prince et ses banques. Et puis là, dans l'ombre des collines environnantes, quatre tribunes et la couleur vive d'un rectangle vert. Oui, dans cette ville de 5000 âmes, capitale d'un pays plus connu pour ses taux fiscaux privilégiés que pour le sport, un stade de 6441 places trône au milieu des édifices historiques et contraste avec l'image donnée de facto à ce pays enclavé du milieu des Alpes, perdu à la frontière entre la Suisse et l'Autriche. Comme à Guingamp ou Hoffenheim, ce stade, le Rheinpark Stadion, comporte une capacité supérieure à la population de sa ville. Ici, le football n'est pas vu comme ailleurs : l'identité même de son club résident, le FC Vaduz, ne se limite pas aux simples bornes arbitraires de la cité vaduzienne... Le club représente bien plus que cela. Tout un pays et ses 38 000 âmes sont derrière lui. Et pour la première fois de son histoire, il pourra donner de la voix sur une scène majeure européenne. Le genre d'histoire à mettre au crédit de cette jolie Ligue Europa Conférence.Contrairement aux apparences, le football possède une certaine importance au Liechtenstein., confie Michael*, 25 ans, membre actif de la Section Nord Vaduz, principal groupe de supporters créé en 2008 et supporter depuis son enfance. Sur 38 000 habitants, la LFV (la fédération) compte 2200 licenciés, soit environ 6% de la population., continue Michael.C'est ainsi que Vaduz se retrouve à accueillir les meilleurs éléments nationaux et à former quasiment l'intégralité de la sélection, 194au classement FIFA.C'est pourquoi voir un si petit pays en Coupe d'Europe est un exploit. Sa place en C4, le club princier la doit à sa victoire en Coupe Lire la suite de l'article sur SoFoot.com