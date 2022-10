Vacances de la Toussaint: 4 idées de sorties avec vos enfants à Paris

Voici des idées d’activités qui plairont aux petits comme aux grands crédit photo : Capture d’écran Instagram @disneylandparis

Les vacances de la Toussaint approchent à grands pas, et vous vous demandez comment occuper vos enfants ? Parc d’attractions, salon, musée, exposition : voici des idées d’activités qui plairont aux petits comme aux grands, pour de beaux moments en famille et des vacances réussies.

Kidexpo, le salon 100% famille

Le salon Kidexpo revient pour une nouvelle édition du 27 au 30 octobre 2022. 300 professionnels seront présents au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Au programme, plus d’une centaine d’ateliers gratuits pour les 4-14 ans. Les enfants pourront apprendre en s’amusant, s’essayer à différents sports, assister à des animations, tester en avant-première les futurs jeux et jouets stars de Noël ou profiter de spectacles.

Kidexpo

Parc des Expositions - Porte de Versailles - 75015 Paris

Tarif: Duo adulte/enfant: 14-16 euros - Pass Famille: 26-29 euros

Halloween à Disneyland Paris

Halloween est de retour à Disneyland Paris du 1er octobre au 6 novembre 2022. Profitez des vacances de la Toussaint pour plonger dans l’ambiance effrayante du parc, peuplé de fantômes, citrouilles, squelettes et autres monstres. Les plus grands méchants de Disney sortent de l’ombre: Maléfique, Cruella, Ursula, Jafar, sans oublier le capitaine Crochet.

Faites le plein de frissons grâce aux attractions revisitées. Les plus courageux pousseront les portes du Manoir hanté pour assister au bal des fantômes. De leur côté, les fans de sensations fortes redécouvriront The Twilight Zone Tower of Terror™, l’attraction phare du Parc Walt Disney Studios. Mickey et ses amis célébreront Halloween lors d’une cavalcade endiablée. À la nuit tombée, les visiteurs découvriront le spectacle Crépuscule sur la façade du château de la Belle au bois dormant, envahi par les ronces. Rendez-vous les 29 et 31 octobre pour profiter de nombreuses surprises lors de soirées Halloween très attendues.

Disneyland Paris

Billet daté 1 jour/1 parc: à partir de 72 euros/adulte, 67 euros/enfant

Soirée Halloween: 79 euros le 29/10 - 89 euros le 31/10

Tintin, l’aventure immersive à l’Atelier des Lumières

Après Cézanne, Van Gogh ou Kandinsky, l’Atelier des Lumières accueille l’un des personnages les plus emblématiques de la culture populaire. Du 20 octobre au 20 novembre, le célèbre reporter à la houppette, accompagné de son fidèle Milou, vient mener l’enquête dans la capitale. Le professeur Tournesol, le capitaine Haddock, la Castafiore, Dupont et Dupond seront également de la partie. Revivez les folles aventures de Tintin et ses amis lors d’une exposition inédite, qui vous mènera de la Lune aux tréfonds de l’océan. Un moment d’émerveillement pour petits et grands.

Atelier des Lumières

38, rue Saint-Maur - 75011 Paris

Plein tarif: 16 euros - Tarif jeune (de 5 à 25 ans): 14 euros

La Nuit au musée: des nocturnes exceptionnelles au musée Grévin

Le musée Grévin fête ses 140 ans. Pour l’occasion, cette institution parisienne ouvre ses portes chaque premier samedi du mois pour des visites nocturnes inédites. À la nuit tombée, les statues de cire semblent s’animer dans une mise en scène exceptionnelle. Magiciens, danseurs, chanteurs et comédiens vous entraînent au cœur d’une expérience déroutante, ponctuée de nombreuses surprises. Vous rêvez de taper la balle avec votre footballeur préféré, rencontrer un acteur de légende ou découvrir les coulisses de l’Élysée? Rendez-vous sur les Grands boulevards pour une nuit que vous n’êtes pas près d’oublier!

Musée Grévin

10, boulevard Montmartre - 75009 Paris

Tarif: 35 euros

Trajet en voiture: Comment occuper vos enfants sans écran? - Exercer son sens de l’observation: Choisir une lettre qu’il faudra être le premier à repérer sur une plaque d’immatriculation ou un panneau routier, compter les voitures d’une certaine couleur, lister des objets à trouver: une éolienne, un camping-car… - Organiser un blind test avec la playlist de votre téléphone. Autre moyen de passer le temps en musique: chanter à tue-tête les génériques de dessins animés, les tubes du moment ou les chansons apprises à l’école. - Jouer aux devinettes: les déclinaisons sont infinies! L’un des membres de la famille peut choisir un animal, un personnage ou une personnalité, et les autres doivent deviner de qui il s’agit en lui posant des questions. On peut aussi improviser un Petit Bac: trouver un prénom, un animal ou un pays qui commence par telle ou telle lettre. - Apprendre en s’amusant grâce aux Incollables et un éventail de questions adaptées à tous les âges. - Écouter des histoires grâce à Ma Fabrique à Histoires de Lunii, qui permet à l’enfant de personnaliser son récit en choisissant les personnages ou les objets.

