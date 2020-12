United Force 87 : les hooligans les plus redoutés d'Europe

En parallèle de l'Étoile rouge ou du Partizan, le FK Rad, troisième club de Belgrade, s'efforce d'exister. Pour cela, il s'appuie sur le groupe ultra UF87, avec des supporters réputés comme étant les plus fous - pour le dire poliment - d'Europe. Un titre pas forcément immérité...

C'est avec cette banderole sur laquelle figurait dessinés un couteau, du fil barbelé et le symbole chimique de l'argent que le groupe ultra du FK Rad Belgrade, United Force 87, avait accueilli en mars 2012 l'équipe du FK Novi Pazar, ville du sud de la Serbie peuplée en grande majorité de Bosniaques. Pourquoi l'argent ? Car c'est de là que la ville de Srebrenica tire son nom (argent = srebro en serbe). Une façon originale pour eux de clamer d'une autre façon un slogan (Nož - couteau - Žica - barbelés - Srebrenica) qui fait toujours fureur à l'occasion dans les tribunes serbes 25 ans après le génocide de Srebrenica au cours duquel les forces serbes de Ratko Mladi? éliminèrent systématiquement les hommes et jeunes garçons bosniaques réfugiés dans cette enclave de l'Est de la Bosnie, soit plus de 8000 personnes en quelques jours.Il faut dire que les gaillards n'en sont pas à leur coup d'essai, c'est même une marque de fabrique depuis 1987. Quand les groupes ultras ont commencé à se former en Yougoslavie dans les années 1980, la dimension politique était déjà présente, principalement tournée contre le régime communiste, et revêtant une teinte nationaliste. Un petit groupe de jeunes, influencés par la culture skinhead, choisit alors une autre voix que celle, classique, qui devait mener au Marakana parmi les premiers groupes ultras de l'Étoile rouge. C'est ainsi qu'ils se retrouvent à soutenir le FK Rad, club de leur quartier, celui de Banjica, aux couleurs de la Toho. Petit à petit, l'unique tribune en bois ancien et béton décrépi du stade du roi Pierre Idevient le temple du bon goût en matière d'extrême droite radicale où les croix celtiques, les drapeaux confédérés et l'iconographie nostalgique du 3Reich côtoient la bâche d'un des sous-groupes des UF87, Odred 18 (combat 18, 18 comme les initiales AH d'Hitler). Autant dire que ce