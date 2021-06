United Colors of Brereton

Opposé au Paraguay pour la dernière journée du groupe A (2h), le Chili tentera de conserver sa deuxième place. Dans sa quête, la Roja pourra compter sur son nouvel attaquant vedette : Ben Brereton. Né, élevé et formé en Angleterre, c'est pourtant à plus de 6000 kilomètres de là que le joueur de 22 ans a découvert le niveau international, bien loin de son mode de vie 100% british.

El niño de Stoke

Ces mots sont signés Eduardo Vargas, au moment d'évoquer son compère d'attaque, Ben Brereton. Depuis l'entame de la Copa América, le nouveau maillon fort chilien fait des émules, aidé par une abnégation sans faille et un parcours tout aussi attachant.Benjamin Anthony Brereton est un enfant de Stoke-on-Trent. Fils d'un papa policier et d'une maman céramiste d'origine chilienne, "Ben" déroule ses premières classes à l'académie de Manchester United. Un avenir prometteur, qu'il doit pourtant mettre entre parenthèses à seulement 14 ans., affirme sa mère, Andrea Díaz.L'aventure mancunienne prend fin, au contraire du rêve de devenir un jour professionnel. De retour dans sa ville natale, il est récupéré en 2014 par Stoke City, son équipe de cœur. Pas pour longtemps. Jugé trop athlétique et pas assez mobile par ses formateurs, Brereton n'est pas conservé et quitte le centre de formation à 16 ans.Une opportunité gâchée pour les, dont va subtilement profiter Nottingham Forest. Au centre d'entraînement Nigel Doughty, le jeune buteur impressionne, et un homme va notamment tomber sous son charme : l'entraîneur des A, Gary Brazil.Le tableau est dressé, et Brereton cartonne. Suffisamment en tout cas pour découvrir la sélection U19 avec l'Angleterre. Aux côtés de Mason Mount, Aaron Ramsdale, Reece James ou Ryan Sessegnon, l'attaquant remporte l'Euro en 2017 et finit meilleur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com