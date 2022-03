Union saint-gilloise : Christian Burgess, celui qu'on n'attendait pas

En tête du championnat de Belgique, l'Union saint-gilloise suscite l'attention par ses résultats, son atmosphère rétro et par le profil atypique de certains joueurs. Christian Burgess, défenseur de 30 ans, en est un. Des bancs de l'université au sommet du football belge avec des passages par Calais, itinéraire d'un garçon que personne n'attendait là. Peut-être même pas lui.

"J'ai envie de comprendre le monde dans lequel je vis. Par exemple, lire des ouvrages sur l'histoire de la Russie et l'URSS me permet de mieux appréhender ce qui se passe en ce moment."

Cursus histoire et langues étrangères appliquées

Le vestiaire est calme à l'Union saint-gilloise. Comme une cerise sur le gâteau après une phase classique terminée en tête de la Jupiler Pro League, six joueurs ont rejoint leur équipe nationale respective fin mars, une situation nouvelle pour ce club de retour dans l'élite belge, 48 ans après l'avoir quittée. Parmi les non-sélectionnés, Christian Burgess ne se plaint pas de sa situation, loin de là.Bien loin de la Ligue des champions, en 2011, à 20 ans bien établis, Christian Burgess vit une vie d'étudiant à l'université de Birmingham. Il y étudie l'histoire, fait la fête et pratique son autre passion, le football, avec l'équipe de l'université, sans ambition de carrière professionnelle. Tout change lorsque Mark Burke, 172 matchs pros dans les jambes et quelques contacts dans le carnet d'adresses, vient entraîner l'équipe dans le cadre de son diplôme de coach et pousse le longiligne défenseur central à aller passer des tests à Middlesbrough, à l'autre bout du pays. Trois tests plus tard, Christian signe pro et effectue ses débuts en Championship lors du dernier match de la saison face à Sheffield Wednesday. Et met un point d'honneur à finir sa licence en histoire., assure l'homme au chignon.