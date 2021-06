Une triste Angleterre cale face à l'Écosse

Sans envie, sans énergie et sans idées, une triste équipe d'Angleterre n'a pu faire mieux qu'un match nul et vierge (0-0) face à des Écossais qui n'ont pas démérité. Flippant, quand on sait la qualité de l'équipe anglaise et ce qu'elle devrait être en mesure de proposer en terme de football. Pour les Écossais, c'est un bon point presque inespéré qui permet de rêver à une qualification lors de la dernière journée.

Angleterre 0-0 Écosse

Le poteau de Stones... et puis plus rien

Une pluie diluvienne en plein mois de juin, David Beckham et de pères de famille beurrés en kilt en tribunes, plus de "Mc" sur la pelouse que dans un Apple Store, de la boue, de la sueur, des tatouages et des teintures blondes : aucun doute possible, c'était bien un Angleterre-Écosse qui se jouait ce vendredi soir sur la pelouse de Wembley. Un match légendaire, qu'on n'avait plus vu depuis un bon moment en compétition officielle, et qui avait sur le papier tout pour être une belle fête du football. Sauf que les Anglais avaient oublié de venir, visiblement. À l'image d'un Harry Kane fantomatique, capitaine une nouvelle fois remplacé en cours de rencontre par son sélectionneur après un match accablant, ces Three Lions ont été incapables de dérouler leur football face à un adversaire qui a, lui, récité sa partition à la perfection. Résultat, la montagne, cette belle affiche, a accouché d'une souris, ce tristissime 0-0.Alors que tout le monde attendait de la bonne grosse castagne façon Braveheart pour ce 115derby entre scots et brits, les 22 acteurs nous ont offert quelque chose de beaucoup plus timoré dans un premier temps. La première offensive de la rencontre est à mettre à l'actif de la Tartan Army : une frappe trop appuyée de Ché Adams à la conclusion d'un superbe mouvement collectif côté droit, aisément détournée par Pickford (4). Plus à l'aise techniquement, les Anglais se sont ensuite installés dans Lire la suite de l'article sur SoFoot.com