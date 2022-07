Une semaine de Clásico à Rosario

Les Argentins s'accordent à dire qu'il s'agit du derby le plus chaud du pays, celui de tous les excès dans une ville profondément divisée entre ses deux clubs, Newell's Old Boys et Rosario Central aujourd'hui entraîné par Carlos Tévez. Ce jeudi, le clásico rosarino a une fois de plus paralysé et enflammé la cité de Messi, Bielsa et Di María. Balles réelles, sorcellerie, superstitions, tribunes remplies avec ou sans matchs, briquets à volonté et des tonnes de viande, chronique d'une semaine au cœur du volcan.

"Je connais un supporter qui se rappelle qu'un jour, son équipe a gagné le derby quand il n'était pas à Rosario. Du coup, ce jeudi, il va prendre sa bagnole et rouler jusqu'à une station-service en dehors de la ville pour écouter le match." Claudio Giglioni, commentateur sur la Cadena 3

, prévient Maxiliano, chauffeur d'un taxi attrapé à la volée à la sortie de la gare routière de Rosario dimanche dernier. Son volant rouge et noir trahit son fanatisme pour Newell's Old Boys. Maxi a six enfants. Cinq sont supporters de Rosario Central, comme sa femme., se marre-il. Leest prévu jeudi. Il sait déjà que la semaine à la maison va être pesante.Comme dans beaucoup de familles à Rosario ces jours-ci.Un regard par la fenêtre du véhicule suffit à mesurer cette rivalité, à la limite de la haine, qui divise profondément la troisième ville du pays. Ici, les quartiers et les rues sont pour la plupart peints aux couleurs des deux institutions. Les territoires des uns et des autres sont ainsi bien établis, en même temps que les lieux de vente de drogue desde Central et Newell's soutenus par la famille narco qui fait régner la terreur sur la ville., avertit un graffiti rouge et noir. La menace est réelle. La veille, deux artistes qui finalisaient une œuvre représentant Maradona et Messi avec le maillot des Lépreux* ont été blessés par balle. La presse locale ne le dit pas directement, mais soupçonne des sympathisants du club rival.clásico, répète la plupart des médias. L'année dernière, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com