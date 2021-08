Une PS5 et des jeux FIFA 22 à gagner avec la SO FOOT LIGUE

Notre partenaire RUE DES JOUEURS met en jeu des cadeaux de haut niveau au mois de septembre.

On a une grande nouvelle à vous annoncer : cette saison, la SO FOOT LIGUE passe le niveau supérieur.Toujours aussi addictif et gratuit, pour son grand retour le 1er septembre, la SO FOOT LIGUE met des cadeaux en jeu tout au long de la saison. On commence très fort en septembre puisque RUE DES JOUEURS offrira sur le premier mois :o 1 PS5 pour le gagnant individuelo 4 Fifa 2022 pour les 4 suivantso 25€ de Paysafecard pour les places 6 à 10o 50€ de Paysafecard / personnes pour l'équipe gagnantes (550€ max au total)Vous ne connaissez pas les règles de la SO FOOT LIGUE ? Pas de panique, elles sont ici et elles sont très simples.Pour vous inscrire, c'est par ici. Ramenez vos potes !