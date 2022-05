Une Ligue 1 à 1,8 milliard dès 2028, est-ce que c'est possible ?

Alors que le football, l'année dernière, est passé à deux doigts de la faillite, Vincent Labrune, le président de la LFP, a voulu tout changer. Après avoir créé une société commerciale chargée de la commercialisation des droits, il annonce viser une très forte valorisation durant la décennie avec comme objectif 1,8 milliard en 2028. Mais est-ce vraiment possible ?

On y croit vraiment, une Ligue 1 à 1,8 milliard ?

Dans une interview donnée au quotidien économique, vendredi dernier, Vincent Labrune annonce les choses très clairement. Il veut redynamiser la compétitivité du football français et retrouver une valeur marchande comparable à celle des standards européens. Pour faire simple, il veut atteindre 1,8 milliard d'euros à partir de 2028 et retrouver un niveau équivalent aux championnats espagnol ou anglais. Ses arguments sont simples. Parce que la France est un pays économiquement puissant, à forte valeur commerciale et doté d'une forte densité démographique, il est persuadé que la Ligue 1 pourra atteindre une telle somme en moins de six ans. Ajoutez à cela la création récente d'une entité commerciale, dont une partie a été vendue au fonds d'investissement CVC Partners, chargée de la commercialisation et de l'exploitation des droits de diffusion et des droits commerciaux, Labrune estime que cela est parfaitement possible.D'ailleurs, ce business plan a été validé par CVC, et tous les collaborateurs et les dirigeants de la ligue travaillent en ce sens. Il faut un rebond de plus de 157% en seulement deux cycles de commercialisation avec, à la fois, une amélioration des droits nationaux, détenus actuellement par Amazon et beIN Sports (qui revend en sous-licence à Canal+), et des droits internationaux, seulement évalués à 75 millions d'euros et détenus intégralement, jusqu'en 2024, par beIN Sports.Mais cela est-il vraiment possible ? Pourquoi ce qui n'a pas marché en 2020 devrait fonctionner en 2028 ? Pourquoi le football français, qui a floppé à 1,2 milliard d'euros, devrait parfaitement fonctionner huit ans plus tard ? La LFP n'a-t-elle pas appris de ses erreurs, après la faillite de Téléfoot la Chaîne et le retrait de Mediapro ? N'a-t-elle pas une trop grand estime d'elle-même, à se comparer à la richissime Premier League ou à la prestigieuse Liga ?Pour tenter de répondre à ces questions, pesons le pour et le contre. Demandons-nous si la Ligue 1 française peut véritablement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com