Une Coupe du monde idéale est-elle possible ?

La Coupe du monde qui va démarrer dans deux semaines aura été l'une des plus contestées de l'histoire. Est-il néanmoins possible de concevoir aujourd'hui une autre forme de Mondial, qui tiendrait compte des leçons du passé et des nécessités du présent ?

Réduire le nombre de participants en phase finale

Une Coupe du monde vraiment universelle

La fuite en avant de la FIFA et de son produit phare, la Coupe du monde masculine de football, dans le toujours plus (plus d'équipe, plus de droits télé, plus de stades toujours plus grands) explique grandement l'attribution de l'édition 2022 au Qatar. Or quelles seraient les alternatives pour revenir, à l'inverse, à un Mondial " à visage humain " ?Le nombre de sélections accédant à la phase finale n'a cessé d'augmenter (13 en 1930, 16 en 1966, 24 en 1982, 32 en 2002, et bientôt 48 en 2026). Cette inflation censée accompagner l'essor universel du football et la croissance gargantuesque de son économie porte désormais les stigmates d'une logique déconnectée de l'époque et de ses enjeux. Rabaissant la signification exceptionnelle d'une qualification, l'obésité du tournoi officiel empêche une vraie réforme et de répondre aussi par exemple aux impératifs écologiques. Ramener la compétition à une dimension plus raisonnable réduirait forcément son empreinte carbone, aussi bien par équipe que par supporter. Cette cure devrait aussi s'associer avec des mesures de bon sens, tel que de tenir l'ensemble des matchs d'un groupe dans une seule ville. En outre, en réduisant la voilure, notamment concernant les exigences en matière d'installation, de nouveaux pays - autres que ceux prêts à satisfaire à la folie des grandeurs de la FIFA (Russie, Qatar, USA...) - pourraient candidater, du moins autrement que pour la beauté du geste.Justement, un des grands arguments pour justifier l'augmentation des places en phase finale, tenait au besoin d'accorder plus de visibilité à certaines confédérations, telles l'Asie ou l'Afrique, sans nuire à la surreprésentation de l'Europe ou de l'Amérique du Sud. Impossible de continuer à tordre cette quadrature du cercle. L'UEFA en particulier devra renoncer à ses privilèges afin d'introduire davantage d'équité (songeons à l'Océanie) entre les continents.