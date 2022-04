Une autre Espagne règne sur l'Europe

L'Espagne est une nation souvent bien représentée en Coupe d'Europe, mais cette semaine de Ligue des champions a prouvé qu'elle savait surtout se renouveler. Villarreal et le Real Madrid se sont qualifiés en demies, la version la plus cholismo de Pep Guardiola rallie elle aussi le dernier carré, le tout dans des stades qui se réveillent de leur sommeil régulier. Et la suite s'annonce des plus belles, puisque la dernière fois que le Sous-marin jaune s'était hissé en demi-finale, un club espagnol avait remporté la Ligue des champions... à Paris.

Villarreal : tout sauf un hasard

Sans le Barça, rapidement reversé en Ligue Europa, comme Séville ou le Betis, l'Espagne avait encore de beaux atouts pour défendre son blason dans la plus grande des compétitions. La Premier League, qui se targue d'être la meilleure ligue du monde, devra faire face à deux clubs espagnols en demi-finales de Ligue des champions, pour une première historique. Pourtant les équipes restantes n'ont pas fait honneur au jeu que beaucoup attendent des équipes de Liga. La semaine historique qu'a vécue l'Espagne en Ligue des champions vient aussi sceller la fin du, pour mieux glorifier la résilience dans des victoires nettement moins écrasantes mais aux scenarii spectaculaires, qui obligent beaucoup de supporters souvent bien timides à se casser la voix plus que d'ordinaire.Nettement au-dessus du Bayern lors du match aller, Villarreal a su profiter d'une faille de la défense munichoise trop sûre d'elle pour inscrire le but du 1-1 sur son seul tir cadré, qui vaut une qualification en demies. Le Sous-marin jaune n'avait plus atteint ce stade de la compétition depuis 2006 et comme le dit si bien Francis Coquelin à l'issue du match, il y aUne finale qui est à l'époque remportée 2-1 par le Barça, face à Arsenal, la bête noire de la petite ville de 50 000 habitants, qui a éliminé deux fois Villarreal en phase finale de Ligue des champions. Manque de bol, c'est bien une équipe anglaise que devront affronter les hommes d'Unai Emery pour devenir cette fameuse équipe espagnole présente à Saint-Denis : Liverpool. Les deux formations ne se sont rencontrées qu'une seule fois, lors de demies de Ligue Europa et une large victoire 3-1 scores cumulés pour Lire la suite de l'article sur SoFoot.com