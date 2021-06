Une Angleterre intermittente prend la première place sans convaincre

Une bonne première mi-temps, et puis plus rien. Comme contre la Croatie, lors de la première journée, l'Angleterre a séduit 45 minutes avant de s'éteindre. Comme face aux Croates, cela lui a suffi à s'imposer sur le plus petit des scores (1-0) grâce à un nouveau but de Sterling. Et à s'adjuger la première place du groupe D, synonyme de huitième de finale à Wembley.

République Tchèque 0-1 Angleterre

Sterling, who else ?

C'est une série qui dure depuis 55 ans et 14 matchs désormais. Ou plutôt un leurre. Invaincue en compétition internationale à Wembley depuis 1966, année de son sacre mondial, l'Angleterre s'y est une nouvelle fois montrée invulnérable lors de la finale du groupe D. Mais pas franchement irrésistible face une triste République Tchèque, battue sans vraiment lutter (1-0) alors qu'elle était elle aussi assurée de la qualification. Les certitudes attendront encore un peu.Les Three Lions avaient pourtant attaqué la partie du bon pied. Malgré un onze amputé de Chilwell et Mount, à l'isolement, Foden, préservé pour lui éviter un second jaune fatal en vue du huitième de finale, et Mings, déclassé au profit de Maguire, les hommes de Gareth Southgate n'ont eu besoin que d'une grosse minute pour trouver leurs repères à Wembley. Témoin, cet amour d'ouverture de Shaw pour Sterling, dont le lob échoue sur l'extérieur du poteau (2). Partie remise pour le, déjà auteur en mars 2019 à Wembley d'un triplé lors du carton anglais (5-0) en éliminatoires de l'Euro face aux mêmes tchèques, et buteur dix minutes plus tard sur une action impulsée côté droit par Saka, dans tous les bons coups. À la réception d'un caviar du gauche de Grealish, le numéro 10 des Three Lions s'offre, de la tête et de près, son deuxième but dans la compétition, le quinzième lors de ses vingt dernières sélectionsDe quoi donner Lire la suite de l'article sur SoFoot.com