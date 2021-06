Unai Simón, le contrôle désorienté

Passé par tous les états contre la Croatie, ce lundi en 8e de finale à Copenhague (victoire 5-3 après prolongation), le gardien espagnol Unai Simón est devenu le grand bonhomme de la qualification des siens en quart de finale. Pourtant, le portier de Bilbao avait rendu la tâche bien plus complexe à son équipe en concédant un incroyable but contre son camp en début de match. Mais est-ce bien si surprenant que cela ? Pas vraiment, non.

[ VIDÉO BUT] #CROESP OHHHH la boulette de l'année d'Unai Simon ! Pedri fait une passe en retrait à son gardien, qui rate son contrôle, pour un CSC mémorable https://t.co/NI3YcDfuwq -- beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 28, 2021

Oyarzabal : "C'est une personne avec une mentalité très tranquille"

Luis Enrique avait prévenu : lorsque ses attaquants allaient se mettre à retrouver la confiance pour conclure leurs occasions, les buts allaient s'enfiler comme des perles. Résultat ? Depuis le match nul contre la Pologne, l'Espagne a inscrit dix buts en l'espace de 210 minutes et s'affiche comme l'attaque la plus prolifique de la compétition avec onze réalisations en quatre rencontres. Mais au-delà de ce chiffre, la Roja pouvait également compter sur une défense quasi-imperméable depuis le début de la compétition avec seulement un but encaissé. Ce lundi à Copenhague, l'assurance défensive espagnole s'est enrayée à la vingtième minute de la rencontre. D'une passe appuyée vers son gardien de but, Pedri ne pensait pas qu'Unai Simón allait complètement manquer son contrôle pour laisser la Croatie ouvrir le score sans avoir frappé une seule fois au but depuis le début de la partie. Simón est l'auteur d'une bourde monumentale mais à vrai dire, l'homme est plutôt coutumier du fait.En Liga, les défaillances au pied du portier de l'Athletic Club sont connues comme le loup blanc. Pire encore : lors de la saison 2020-2021 de Liga, Simón a commis six boulettes qui ont entraîné un but pour les adversaires des