Un Vardar dans le dur

En Macédoine du Nord, c'est un monument du football national qui s'est effondré. Condamné à descendre en D2 pour la première fois de son histoire, le Vardar Skopje a payé le départ précipité de son propriétaire russe par une chute sportive inexorable et devra se réinventer de fond en comble dans l'antichambre pour espérer renouer avec sa gloire d'antan. En attendant de savoir de qui viendra le coup de pouce salvateur, les ultras ont déjà pris les devants.

Salades russes en Macédoine

Même pas un dernier sursaut d'orgueil. Ce dimanche, le Vardar Skopje a terminé sa saison depar une défaite à domicile contre le Makedonija GP (0-2) et quitte donc l'élite macédonienne pour la première fois de son histoire depuis l'indépendance du pays en 1991 avec la queue entre les jambes. De toute façon, clore l'exercice 2020-2021 avec les trois points n'aurait pas changé grand-chose : depuis le revers subi face à Struga la semaine dernière, lessavaient que les dés étaient définitivement jetés. Maintenant, reste à faire passer cette foutue gueule de bois qui s'annonce très longue.Posté à la terrasse du café Pelister à l'ombre d'une gigantesque statue équestre représentant Alexandre le Grand, Miki regarde sa pinte de Skopsko avec un œil vitreux. Cela fait maintenant quelques mois que ce jeune quadra, patron d'une petite boîte de climatisation voit son club s'enfoncer inexorablement vers un monde qui lui était jusqu'alors inconnu : la deuxième division. Enfin, presque inconnu : au terme de la saison 2010-2011, le Vardar est relégué sportivement, mais sauve sa tête dans l'élite à la faveur d'une fusionavec le FK Miravci, pourtant situé à 200 bornes de la capitale, et tout juste sacré champion de D2. Mais cette fois-ci, personne ne viendra à la rescousse du géant rouge et noir aux pieds d'argile. Dans toute la Macédoine, la nouvelle s'apparente à un drame national. National, car Miki l'affirme, non sans un brin de vantardise :