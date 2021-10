Un triste Barça concède le nul contre Alavés

Pour sa première sortie de l'après-Koeman dans un Camp Nou des plus feutrés, le Barça de l'intérimaire Sergi Barjuán a livré une énième prestation insipide, flirtant avec le registre lunaire en première période. Face au seizième de Liga, les Blaugrana ont été dépressifs et impuissants, et doivent se contenter d'un match nul (1-1). Sergi, Xavi, Jacquie. Appelez-le comme vous voulez. Mais il aura du boulot.

Voir Barcelone et mourir d'ennui

Une chose est sûre. Non seulement le départ de Ronald Koeman va coûter cher financièrement au Barça, mais le Batave pourra se frotter les mains dans son Zaandam natal d'ici quelques semaines, quand son successeur ramera autant que lui en pleine Méditerranée. Égaux d'un Deportivo Alavés inoffensif (1-1), lesont touché le fond collectivement et une fois de plus endormi leur monde, malgré un soupçon de réveil après la pause. Et difficile de croire que l'aura de Xavi ou les méninges d'un technicien anobli soit en mesure de changer le cours d'une saison dont les méandres s'annoncent historiquement médiocres.Maître autoritaire de la sphère, à hauteur de 71% dans le premier acte, le Barça n'obtient sa première ébauche d'occasion qu'à la 18minute, lorsqu'Eric García s'élève sur corner et permet (un peu) à Sivera de sortir de sa torpeur. Désireux d'inscrire son deuxième but avec l'ancien ogre catalan, leAgüero y va de son pétard peu après (23) mais l'effet d'optique