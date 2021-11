Un stade, peu de lumières

Le craquage d'un supporter lyonnais, dès la troisième minute de jeu, a complètement ruiné un dimanche soir qui s'annonçait palpitant. Si les fans rhodaniens s'étaient déjà distingués par certains comportements plus que discutables en Coupe d'Europe, les antécédents de débordements en Ligue 1 ne sont pas nombreux. Malgré tout, Aulas, qui avait réclamé de lourdes sanctions après Nice-OM, devrait être pris à son propre jeu. Même s'il assure qu'il ne s'agit pas du tout d'un cas similaire.

Vraiment l'œuvre d'un homme seul ?

Voilà les recommandations de Jean-Michel Aulas après les incidents de Nice-OM, le 25 août dernier. Sans doute ne pensait-il pas que cette demande allait se retourner contre sa propre équipe. Le président de l'OL, après l'arrêt définitif du match, a eu beau défendre le fait qu'il ne s'agissait pas du tout du même cas que sur la Côte d'Azur, Lyon va sûrement être sanctionné par la commission de discipline.En lançant un bouteille d'eau en direction de Dimitri Payet, ce supporter - si on peut vraiment l'appeler ainsi - a trahi son propre club et probablement sa propre passion. Qu'un match de l'OL soit gâché, du moins émaillé, par les débordements de fans lyonnais n'est pas une première. Toutefois, c'était surtout sur la scène européenne que les Rhodaniens se distinguaient de cette bien triste manière.Le plus marquant reste peut-être la réception de Beşiktaş, en quarts de finale de Ligue Europa au printemps 2017. Jean-Michel Aulas s'était carrément rendu au cœur du virage sud, au sein du groupe majoritaire de cette tribune, Lyon 1950, pour calmer le jeu. Un an plus tard, certains supporters s'en étaient violemment pris aux policiers déployés aux abords de l'enceinte avant la rencontre face au CSKA Moscou. Résultat de ces débordements à répétition : l'OL avait dû jouer ses matchs de Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk et à Hoffenheim à huis clos, en 2018. Hors pandémie de Covid-19, ce sont les deux seules rencontres sans supporter qu'a abrité le formidable outil.Est-ce pour autant un accident ? L'œuvre d'un seul homme, d'une brebis galeuse comme le laissait entendre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com