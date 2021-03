Un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid est-il possible ?

Depuis l'élimination de la Juventus en Ligue des champions, pas un jour ne passe sans une rumeur d'un départ de Cristiano Ronaldo. Sauf que plus les jours passent et plus celle-ci prend de l'ampleur avec un point de chute identifié : le Real Madrid. Logique tant le Portugais et le club espagnol sont faits pour être ensemble. Bien plus qu'avec la Vieille Dame.

CR7-Juventus, mariage forcé

Que se serait-il passé si Zinédine Zidane avait ignoré Marco Materazzi en finale de la Coupe du monde 2006 ? Que se serait-il passé si Sergi Roberto avait tiré au-dessus lors du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Barça et le PSG en 2017 ? Comme tous les autres domaines, le football regorge dequi ne trouveront jamais de réponses. Preuve que l'histoire se joue parfois à un détail : une faute non sifflée, un poteau carré ou encore un huis clos. Car oui, que se serait-il passé si le quart de finale de C1 en mars 2018 entre la Juventus et le Real Madrid s'était joué à huis clos ? Ou tout simplement si les supporters de la Juventus n'avaient pas applaudi Cristiano Ronaldo après son retourné inscrit avec les? Le Portugais aurait-il signé à la Juventus quelques semaines plus tard ? Peut-être pas, CR7 ayant martelé à plusieurs reprises que ce geste a motivé son choix. Serait-il alors resté au Real Madrid ? Peut-être pas non plus, puisque son lien avec Florentino Pérez semblait rompu. Et s'il ne peut pas réécrire l'histoire, Cristiano Ronaldo peut, en revanche, la corriger. Comment ? En revenant au Real Madrid cet été.Retour en 2018. Le Real Madrid a beau avoir remporté une troisième C1 consécutive, lessemblent à bout de souffle avec un effectif vieillissant. C'est en tout cas l'avis de Zinédine Zidane qui quitte la Maison-Blanche. Et de CR7 qui en fait de même en posant ses valises à Turin. Trois ans plus tard, il est difficile de dire que ce transfert a été un échec - le Portugais ayant claqué 95 pions en 122 matchs -, mais il est aussi difficile de dire que cela a été une réussite. Que ce soit en championnat, où la Juventus pourrait bien laisser le titre à l'Inter cette saison après 9 ans de règne sans partage. Mais surtout en Ligue des champions, où lesse sont fait éliminer par l'Ajax Amsterdam en quarts de finale de l'édition 2019, par l'Olympique lyonnais en huitièmes l'année suivante et à nouveau en huitièmes par le FC Porto Lire la suite de l'article sur SoFoot.com