Un phœnix nommé Rangers

En renversant Leipzig dans un stade incandescent, les Écossais ont définitivement mis fin au pire chapitre de leur histoire. Dix ans après avoir été relégué en quatrième division pour des soucis financiers, l'autre club de Glasgow s'offre une première finale européenne depuis 2008 et revient véritablement sur la carte du Vieux Continent. Cela ne pouvait passer que par une soirée comme seul Ibrox peut les réserver...

" Ce stade est fait pour les soirées européennes. Ce club est fait pour les soirées européennes. " Sam, supporter octogénaire

La quatrième division avec 45 000 spectateurs de moyenne

23h07 ce jeudi soir devant Ibrox. Depuis une heure, les Rangers ne rêvent plus d'une finale européenne, ils y sont . Et Joe, sous son costume trois pièces couleur crème, prend un malin plaisir à envoyer un bras d'honneur bien maîtrisé aux joueurs de Leipzig terrés dans leur bus., leur gueule le quadra au crâne de bébé, pendant que la garde montée escorte les Allemands. Dix mètres plus loin, Sam, 80 printemps au compteur et autant d'anecdotes planquées dans son imper, éclate de rire., se marre l'octogénaire. Lui non plus à vrai dire, mais ce grand-père a les yeux d'un môme de cinq ans lorsqu'il porte son regard sur l'immense façade de l'enceinte en briques rouges.C'est justement ce que prédisait Mike, deux heures avant la demi-finale, sur l'Albion Car Park qui jouxte l'antre des Rangers. Entre deux relents de fish and chips, il jure qu'aprèsTrès peu auraient misé sur une résurrection aussi rapide. Parce qu'à l'été 2012, lessont catapultés au quatrième échelon national. Le fisc britannique leur réclame 115 millions d'euros, les dettes totales (166 millions d'euros) sont aussi profondes que l'océan, et le consortium de l'homme d'affaires anglais Charles Green est rejeté. 25 des 30 clubs professionnels expédient la plus grande armoire à trophées du pays (54 titres de champion à l'époque) dans les tréfonds de la League Two, pour un club qui n'avait jamais Lire la suite de l'article sur SoFoot.com