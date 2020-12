Un Paris remanié s'impose à Montpellier

Quelques jours après la victoire face à Manchester United en Ligue des champions et avant la réception d'?stanbul Ba?ak?ehir en C1, le PSG s'est présenté avec une équipe totalement remaniée à Montpellier. Cela n'a pas empêché la bande à Moise Kean - auteur d'un superbe but - de s'imposer à la Mosson (1-3) et d'être assuré de rester assis sur le trône à la fin de cette 13e journée.

Montpellier 1-3 PSG

Revivez Montpellier - Paris S-G (1 - 3)

Air défense

La mine concentrée, Kylian Mbappé enlève son survêtement et se pose à-côté du quatrième arbitre avec l'envie de devenir le héros de la rencontre. Sur le terrain, Moise Kean a probablement vu son coéquipier prêt à entrer en jeu à sa place. Alors il a voulu montrer à tout le monde qu'il pouvait endosser ce rôle de héros. L'ancien buteur de la Juventus, trouvé sur le côté droit, rappelle alors à Kylian Mbappé l'intérêt d'un passement de jambes avant d'envoyer une praline dans la lucarne d'un Jonas Omlin médusé. Avant de taper dans la main de l'ancien monégasque puis de s'asseoir sur le banc avec le sentiment du devoir accompli. Kylian Mbappé aura beau planter un but dans les arrêts de jeu, le véritable héros de la soirée se nomme Moise Kean.Ligue des champions oblige, Thomas Tuchel est venu à Montpellier sans Neymar et Marco Verratti laissés au repos, et avec Mbappé, Florenzi et Marquinhos sur le banc. C'est donc avec une équipe remaniée et une défense à 5 expérimentale - Dagba, Pembélé, Diallo, Kurzawa, Bakker - que le PSG se plante sur la pelouse de la Mosson. Cela n'empêche pas les Parisiens de confisquer le cuir. Sauf que Rafinha Lire la suite de l'article sur SoFoot.com