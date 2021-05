Un Paris facile face à Reims peut encore croire au titre

Après sa contre-performance à Rennes la semaine passée, le Paris Saint-Germain a retrouvé le sourire ce dimanche en disposant facilement à la maison du Stade de Reims (4-0). Le club de la capitale conserve sa place de dauphin et peut même espérer conserver son titre lors de la dernière journée de Ligue 1 grâce au match nul de Lille.

Paris Saint-Germain 4-0 Stade de Reims

Le sourire du dauphin. En s'imposant ce dimanche soir face au Stade de Reims (4-0), le Paris Saint-Germain a renoué avec le succès et peut espérer, grâce au match nul de Lille face à Saint-Etienne (0-0), conserver son titre lors de la dernière journée de Ligue 1. Un carton rouge précoce dans la partie a facilité la tâche des Parisiens, deuxièmes du championnat avec 79 points, à un point du leader lillois. Reims, 42 points, se fait désormais peur en n'ayant plus que deux points d'avance sur Nantes, 18et virtuellement barragiste.Paris n'a pas fait dans la demi-mesure et a été oppressant dès le coup d'envoi. Un combo passement de jambes-accélération de Mbappé termine d'abord dans le petit filet de Rajkovi? (4). Lancé dans le dos de la défense rémoise, l'attaquant français déborde ensuite le gardien serbe et s'ouvre le chemin du but... Mais Abdelhamid retire sur la ligne le ballon de la main : penalty et carton rouge pour le capitaine rémois. La sentence de la loi 14 est transformé de ce (petit) pas par le spécialiste de la discipline Neymar. Reims étouffe à dix contre onze et Foket essaye de passer par Faes pour ressortir le ballon, sauf que sa passe plein axe se transforme en offrande pour Mbappé, qui vient crucifier Rajkovi? à bout portant. Alors que la pluie