Un modèle nommé Dimitri Payet

En surplus d'un OM-PSG décevant sur le terrain, des débordements (jets de projectiles, personne sur le terrain...) ont émaillé ce rendez-vous tant attendu. Après le match, le capitaine marseillais Dimitri Payet a trouvé les mots justes pour les dénoncer, avec une sérénité et une objectivité qu'on ne lui connaissait pas.

Briquets et chargeurs

Généralement, les propos d'après-match, en zone mixte ou en conférence de presse, relèvent de l'exercice convenu. Il y a fort heureusement des exceptions, comme est venu le rappeler Dimitri Payet, dimanche soir, lorsqu'il a décidé d'ouvrir autre chose que le robinet d'eau tiède. Calme, le ton posé et solennel, le capitaine marseillais a témoigné de son incompréhension quant aux jets de projectiles auxquels les tireurs de corner parisiens ont été confrontés. Sa déclaration s'avère un modèle de communication, un mélange de maîtrise et de sincérité. Des mots justes et des arguments, sans amalgames qui interpellent. Le tout récité sans énervement ni leçon de morale. Payet a naturellement remercié le public admirable du Vélodrome, ceux et cellesavant de cibler. Il s'est évidemment demandé si ces derniers aiment vraiment un OM sur lequel planent des sanctions sportives et administratives.Surtout, partant de son cas personnel, le souvenir de ce qu'il a vécu à Nice notamment, il a refusé de l'accepter cette fois encore, même si les joueurs sont des adversaires, y compris du PSG :Il n'a pas non plus nuancé sa critique sous prétexte qu'il s'agissait hier soir des " siens ", des supporters phocéens et des virages du Vélodrome, lui qui a parfois manipulé les étincelles avec ses déclarations ou ses vidéos.Dimitri Payet a finalement tourné son regard vers la LFP et les autorités, réclamant de. Quelque part, il transmet le boulet, avec la conviction que l'OM et lui-même ont tout tenté. Pour sa part sur les réseaux sociaux en s'adressant directement aux fans phocéens ou ses interventions sur le terrain pour calmer les fans. De son côté, son président Pablo Longoria aussi bien par ses prises de parole qu'en rencontrant les groupes, qui semblent eux aussi, et pas qu'à Marseille, dépassés par ce climat qui se durcit sans cesse. L'ancien Lire la suite de l'article sur SoFoot.com