Un Lens solide enfonce Dijon

Elle est à combien, la cote du DFCO pour le maintien ?

Dijon 0-1 Lens

Fabrice (Koh-Lanta) : "On parlait beaucoup de foot avec Adrien et Bertrand-Kamal"

Douze ans que les Sang et Or attendaient ça.Vainqueur une seule fois dans son histoire de Dijon (le 1août 2008), face à qui il restait sur dix matchs sans succès, le RC Lens est enfin venu à bout de sa bête noire cet après-midi à Gaston-Gérard (0-1).Entreprenants en début de partie, où ils se sont procurés six corners infructueux, les Bourguignons ont été plombés par Anthony Racioppi. Pressé par Kalimuendo, le portier dijonnais a d'abord loupé son râteau devant son but, puis vu son dégagement contré sur sa ligne par l'attaquant lensois. Heureux pour Lens, que ne s'était encore procuré aucune véritable occase, et a d'ailleurs dû attendre la toute fin de première période et un coup franc lointain de Jean pour solliciter à nouveau Racioppi, décisif sur ce coup-là (45+1). Avant cela, les Artésiens avaient à l'image d'un Badé impérial bien contenu le DFCO, hormis sur cette frappe soudaine côté gauche de Konaté détournée un peu en catastrophe par Leca (41).Même scénario en deuxième période où Dijon, maître du ballon, a longtemps galéré à se procurer des occasions, si l'on excepte cette bonne sortie de Leca devant Baldé (76). Les principales opportunités après le repos ont même été lensoises. Mais Sotoca a manqué le cadre sur cette percée de Gradit conclue par un centre de Clauss (58), et les hommes de Franck Haise ont gâché plusieurs contres ou situations favorables. Sotoca, encore lui, a eu une nouvelle balle de...