Un jour, un transfert : Thiago Silva à Porto : toussé-coulé

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 36e épisode, direction le mois de mai 2004, lors duquel Thiago Silva, alors illustre inconnu et pensionnaire de l'élite brésilienne, débarque au FC Porto pour se faire un nom. Mais ce premier voyage sur le Vieux Continent n'aura rien d'un conte de fées. Retour sur l'itinéraire d'un revanchard, préparé à tout, sauf à passer la moitié de son année dans un quinze mètres carrés, à Moscou.

Fumé par le Dragon

N'en déplaise aux supporters de l'AS Monaco et du FC Porto, la finale de la Ligue des champions 2004 n'était, sur le papier, pas la plus alléchante. Et il y a fort à parier que les Brésiliens n'étaient pas tous devant leur écran de télévision malgré la présence dans les rangs portugais de Carlos Alberto et de Derlei. Une chose est sûre, Thiago Silva, lui, n'a pas raté une miette de la rencontre depuis son logement à Caxias do Sul, commune dans le Sud du Brésil. Du haut de ses 19 ans, le défenseur suit avec grand intérêt l'épopée européenne du FC Porto de José Mourinho, terminée sur une large victoire face aux Monégasques de Didier Deschamps. Il faut dire que depuis le 2 mai 2004 et un succès face à Paraná (4-0), celui qui évolue alors à l'Esporte Clube Juventude n'a plus que lesdans la tête., confiait Silva dans le SoFOOT #117. L'ancien capitaine du PSG apprend dans les secondes qui suivent qu'un accord est même d'ores et déjà conclu et qu'il doit filer au Portugal le lendemain pour finaliser le transfert. C'est ainsi que Thiago Silva rejoint le champion d'Europe en titre. Un rêve qui va rapidement tourner au cauchemar.C'est un doux euphémisme de dire que Thiago Silva n'a rien décidé au sujet de son transfert. Une transaction menée par Paulo Tonietto - qui est toujours son agent - dont il n'avait jamais entendu parler avant d'apprendre son départ pour Porto. Dépassé par les évènements, le Brésilien parachève un contrat de trois ans avec leset deviendra, à la fin de la saison, la première recrue de l'ère Víctor Fernández. Et si le FC Porto s'est empressé de poser 2,5 millions d'euros sur la table pour s'offrir un défenseur, c'est parce que le club portugais s'est fait dévaliser après le sacre européen. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com