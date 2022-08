Un jour, un transfert : Luis Suárez à Groningen : l'hymne à l'amour

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 38e épisode, retour en 2006, année où Luis Suárez a quitté son Nacional et son Uruguay natal pour tenter sa chance au FC Groningen, un club dont il n'avait jamais entendu parler. Un choix porté uniquement par l'envie de retrouver son âme-sœur, parti vivre à Barcelone quelques mois plus tôt.

Tu as voulu voir Elias, tu as vu Luis

Luis Suárez ne connaît probablement pas Damien Sargue, ni Cécilia Cara. Pourtant, il ne peut qu'être d'accord avec les paroles chantées par les deux interprètes de Roméo et Juliette dans la comédie musicale du même nom :. S'il n'a certainement jamais eu la chance de danser sur, l'attaquant uruguayen a peut-être lu la version écrite de William Shakespeare ou vu le filmde Jerome Robbins et Robert Wise. Autant d'histoires dans lesquelles les deux protagonistes font tout leur possible pour vivre leur amour alors que leurs familles se détestent. A priori, la famille de Luis Suárez ne s'est jamais battue avec celle de son amoureuse Sofía Balbi. Pour autant, comme Roméo et Juliette ou comme Maria et Tony, Luis et Sofía vont tout faire pour que leur histoire d'amour continue malgré le déménagement de la famille Balbi de Montevideo à Barcelone. Tout faire, comme partir garnir les rangs du FC Groningen.Quand Hans Nijland, directeur général de Groningen, et Henk Veldmate, directeur technique du club néerlandais, débarquent en Uruguay à l'été 2006, ils ont déjà entendu parler de ce jeune attaquant du Nacional qui répond au doux nom de Luis Suárez. Pour autant, ce n'est pas pour lui que les deux hommes ont atterri dans la capitale uruguayenne, mais pour un certain Elias Figueroa, qui évolue au Liverpool Montevideo et qui cartonne chez les équipes de jeunes de la Celeste. Mais quitte à être à Montevideo, Hans et Henk se disent que ça ne coûte pas grand-chose d'aller voir ce que donne Luis Suárez sur un terrain de football. Ils n'ont pas regretté leur choix puisqu'ils ont vu le futur attaquant du Barça effacer deux défenseurs sur une feinte avant d'enrouler une frappe du gauche dans la lucarne et d'aller célébrer avec un bisou sur l'insigne en direction du public. Il n'en faudra pas plus aux deux hommes pour être conquis, comme l'a raconté plus tard Lire la suite de l'article sur SoFoot.com