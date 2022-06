Un jour, un transfert : Lucas Barrios, un Hérault à mi-temps

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce sixième épisode, retour en 2014, quand Lucas Barrios pose ses crampons à Montpellier. Venu pour retrouver un sens du but égaré dans des destinations exotiques, l'ancien attaquant de Dortmund sera un intermittent du spectacle, mais permettra au MHSC de finir à une inattendue septième place.

"Courbis m'a dit que c'était l'affaire du siècle, pour l'instant c'est le casse du siècle.…

C'est ainsi que Rolland Courbis annonce la possible recrue du MHSC pour la saison 2014-2015 en conférence de presse. Le thermostat, déjà très haut en ce 7 août, grimpe un peu plus au domaine de Grammont ; Lucas Barrios est annoncé sur le chemin de la Mosson. L'anciende Colo-Colo et du Borussia Dortmund est en perdition depuis deux saisons. Il est parti s'égarer en Chine, au Guangzhou Evergrande, et a manqué son retour en Europe au Spartak Moscou., révèle huit ans plus tard Rolland Courbis, entraîneur du MHSC à cette époque-là.Cette arrivée est la conjoncture de plusieurs facteurs."Mais ça ne serait pas notre situation ça ?", lâche le coach face à la presse en cette intersaison 2014., précise Courbis aujourd'hui.Dernier élément pour définitivement envoyer l'international paraguayen (36 capes) dans l'Hérault, les conseils de son coéquipier en Russie et ancien joueur de Montpellier, le milieu Tino Costa. Le 11 août, le prêt d'un an à Montpellier est officialisé.