Un jour, un transfert : Jairzinho à l'OM

À l'été 1974, l'Olympique de Marseille perd sa doublette Skoblar-Magnusson. Orphelins de leurs deux canonniers, les Phocéens se tournent vers le Brésil pour remettre la main sur une D1 désormais aux mains de Nantes (1973) et Saint-Étienne (1974). Après avoir attiré Paulo César en juillet, à la sortie du Mondial en Allemagne, l'OM s'offre Jairzinho en octobre 1974. Samba.

" Dès le premier match, j'ai commencé à marquer. Et j'ai maintenu une moyenne de 1 à 2 buts par match. C'était bon. C'était agréable. " Jairzinho

Boîtes de nuit, moto et ouragan

Coupe afro, pattes d'eph et lunettes de soleil : en juillet 1974, ce n'est pas un Jackson Five qui pose le pied sur le tarmac de Marignane, mais un footballeur. Et s'il n'est pas chanteur, Paulo César est tout aussi connu que la bande de la Motown. Avec son grand sourire charmeur, le Brésilien revient à peine du Mondial 1974 en RFA, que le Brésil a terminé 4. Convaincu par la manne financière de Fernand Méric, nouveau boss de l'OM qui a fait fortune dans le cinéma, le champion du monde 1970 s'est engagé à Marseille. Et pour cause, champions en 1971 et 1972, mais orphelins de Skoblar et Magnusson et douzièmes la saison passée, les Marseillais sont à la relance, dans le sillage de leur nouvel homme fort. Pour Méric, le scénario est clair : l'OM a besoin de stars pour briller. Après Paulo César en juillet, le président olympien convainc aussi en octobre son acolyte : Jairzinho.L'histoire raconte que c'est pour éviter à Paulo César d'avoir le mal du pays que Fernand Méric a cassé sa tirelire en octobre 1974 pour s'offrir Jairzinho, bientôt 30 ans à l'époque, et qui n'avait jamais quitté Botafogo depuis ses 16 piges. Drôle d'excuse lorsque l'on connaît la propension de César à multiplier les allers-retours pour Rio, quitte à parfois rentrer le matin même d'un match, comme le racontait Victor Zvunka. Ou à louper le départ pour Saint-Étienne à cause d'une énième nuit arrosée, passée à écumer les boîtes du Vieux-Port avant de finir sur la plage et d'en ramener quelques grains de sable au Chaudron. Cette fois, c'est Marius Trésor qui balance, précisant que le clubbeur avait fait son retard dans la berline d'un journaliste, qui avait doublé le car des joueurs à toute allure. Quelques frasques qui agacent les dirigeants olympiens, et leur font dire que Paulo César a besoin de compagnie.Toujours est-il que c'est lors d'un de ses allers-retours à Rio