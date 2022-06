Un jour, un transfert : Florian Thauvin à Marseille

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Celui de Florian Thauvin à l'OM en 2013 coche toutes les cases. Tout juste arrivé au LOSC, avec qui il s'est engagé en janvier, le milieu offensif ne s'éternise pas et file à la marseillaise pendant l'été. Un transfert validé le dernier jour du mercato, non sans quelques remous.

Voilà comment Lille se targuait de son coup le 29 janvier 2013. Une affaire à 3,5 millions d'euros pour les Dogues, en recherche d'allant offensivement après le départ de leur maestro Eden Hazard. À l'époque, le milieu offensif brille sous le maillot bastiais. Dans la foulée de sa signature, il est d'ailleurs prêté au Sporting pour y finir la saison. Il retrouvera le Nord pendant l'été, mais jamais pour y jouer. Et le 2 septembre, peu après 22 heures, Thauvin deviendra marseillais., résume Frédéric Paquet, alors directeur général adjoint du LOSC.

Joyeux anniversaire à la légende du LOSC Florian Thauvin ! pic.twitter.com/liL9wb07M7

Étoile fuyante

" Je ne sais pas ce qu'il s'est passé pour qu'il signe à Lille. On n'a pas été rapides, je ne sais pas... Mais la volonté de l'avoir a toujours été là." Élie Baup, entraîneur de…

— Fédé ?? de la Lose (@FFLose) January 26, 2020Entretemps, Thauvin claque trois doublés en Ligue 1 - contre l'OL, Valenciennes et Brest - et colle un but au Vélodrome. En mai, il est élu meilleur espoir du championnat face à Rémy Cabella, Lucas Digne et Marco Verratti. En juillet, il devient champion du monde U20 avec Alphonse Areola et Paul Pogba en inscrivant les deux buts de la victoire contre le Ghana en demi-finales (2-1). Sa cote grimpe en flèche, alors le garçon demande une revalorisation à son retour à Lille. D'autant que selon le, il estde s'être fait chambrer sur son salaire (45 000 euros par mois) par son coéquipier en sélection, Yaya Sanogo.