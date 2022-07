Un jour, un transfert : Fabien Barthez au FC Nantes, Fabulous fable

Une dernière saison à l'OM et une Coupe du monde 2006 de patron achevée en finale : voilà comment l'iconique Fabien Barthez aurait dû terminer sa brillante carrière, proprement. Mais alors qu'on le pensait définitivement rangé, le dernier rempart a accepté, en décembre 2006, de relever un périlleux défi au chevet du FC Nantes, en plein marasme. Et ce seront quatre mois de cauchemar pour tout le monde.

Un déboulé de David Ducourtioux dans son couloir, un centre dévissé du capitaine du CS Sedan Ardennes, un ballon qui rebondit dans les six mètres à destination d'un Fabien Barthez planté sur sa ligne, puis le drame. Touché à la jambe droite en début de partie, le portier champion du monde est à côté de ses pompes, ce 1avril 2007 à la Beaujoire dans un match décisif pour le maintien, et la séquence n'a rien d'un canular de circonstance : voulant renvoyer le cuir hors de sa zone, l'ancien Marseillais entre dans son but avec la sphère et provoque l'ouverture du score des Sangliers dans la stupéfaction générale, avant de céder sa place à Tony Heurtebis dix minutes plus tard, croulant sous la honte, et de rentrer chez lui sur le champ., balancera Michel Der Zakarian. La légende des gardiens français vient de toucher le fond devant 35 000 personnes et, heureusement, son aventure en Loire-Atlantique touche déjà à sa fin.Ça n'est pas à ça que devait ressembler le baroud d'honneur nantais de Barhez, sorti de sa retraite moins de quatre mois plus tôt afin de jouer les pompiers de service au sein d'une maison jaune en perdition, Vladimir Stojković n'ayant pas satisfait en tant que successeur de Mickaël Landreau. Alors qu'on l'imaginait boucler la boucle à Toulouse , avec qui il ne trouve pas d'accord, le divin chauve se laisse tenter par le projet pourtant horrifiant proposé par Rudi Roussillon et Georges Eo : au moment où le gardien de 35 ans s'engage sur les bords de Loire, l'octuple champion de France est tout bonnement lanterne rouge de Ligue 1, avec deux succès en dix-huit sorties et seulement douze pions marqués. Alors le recrutement de l'icône tricolore est un sacré coup d'éclat, pour un club qui n'en réalise plus beaucoup à ce… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com