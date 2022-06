Un jour, un transfert : Eusébio au Benfica Lisbonne : la "Rute" semée d'embûches

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce quatorzième chapitre, direction le Portugal et Lisbonne où les deux clubs de la ville se sont battus pour récupérer un jeune talent venu du Mozambique : Eusébio. Et finalement, c'est le Benfica Lisbonne qui a remporté la bataille face à son rival du Sporting Portugal. Pour le plus grand bonheur de la Panthère noire.

Un premier maillot vert et blanc

On mesure l'importance d'une personne à sa mort. Et ce 5 janvier 2014 a prouvé à quel point Eusébio était un immense monsieur. Au point que le Portugal a décrété trois jours de deuil national, avant de transférer sa dépouille un an plus tard au Panthéon. Du côté de l'Estádio da Luz, les supporters du Benfica - qui pour la plupart étaient trop jeunes pour avoir pu voir leur idole sur un terrain de football - sont venus en masse pour accrocher une écharpe sur la statue de l'ancien attaquant et rendre un dernier hommage à la Panthère noire. À quatre kilomètres de l'antre du Benfica, le parvis de l'Estádio José Alvalade XXI est désert. Pourtant, dans un monde parallèle, ce sont les supporters du Sporting Portugal qui auraient dû être inconsolables et pleurer la mort de la plus grande légende de leur club, pendant que ceux du Benfica perdaient "seulement" une icône nationale. Ce monde parallèle n'a pourtant rien de si improbable que ça. Il était même prévu par le Sporting Portugal. Sauf qu'Eusébio en a décidé autrement en préférant le rouge au vert.Retour en 1957 et direction le Mozambique. Eusébio a 15 ans et comprend qu'il a un don pour le football. Alors, après avoir humilié tous ses potes dans les rues de Lourenço Marques (ancien nom de Maputo), celui qui n'est pas encore surnomméfait un test pour rejoindre ses potes brésiliens au Desportivo de Lourenço, un club parrainé par le Benfica Lisbonne dont le jeune Eusébio est fan. Problème, l'entraîneur le juge alors. Visionnaire. Quelques semaines plus tard, c'est au Sporting Clube de Lourenço Marques qu'il signera sa première licence. À son grand désarroi, comme il le confiait àen 2013 :"Maman, non ! Ne signe pas ce papier Lire la suite de l'article sur SoFoot.com