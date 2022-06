Un jour, un transfert : Eidur Guðjohnsen à Monaco

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. En 2009, l'AS Monaco recrute deux vainqueurs de la Ligue des champions : Djimi Traoré et Eidur Guðjohnsen. Si le Malien parvient à se faire une place, l'Islandais, lui, creuse son trou, sans jamais réussir à s'adapter sur le Rocher.

"Le jour où je quitterai Monaco, on se souviendra de moi"

"Techniquement, c'était un joueur de grand talent. Mais il faut s'inscrire dans le club dans lequel on signe, ou alors ne pas venir." Guy Lacombe

Le 28 août 2009, Eidur Guðjohnsen soulève la Supercoupe de l'UEFA au stade Louis-II aux côtés de Lionel Messi, Zlatan Ibrahimović et Thierry Henry. Deux semaines plus tard, l'Islandais pointe de nouveau le bout de son nez en Principauté, mais cette fois pour débuter sous le maillot monégasque. Sur le papier, un renfort de choix pour l'ASM, onzième de Ligue 1 lors de la saison précédente avec une attaque digne de son classement : très moyenne., prévient Claude Makélélé, ancien coéquipier à Chelsea et alors au PSG, en conférence de presse.Cantonné à un rôle de joker sous les ordres de Pep Guardiola, Guðjohnsen débarque avec un CV prestigieux, fort de ses expériences au PSV, à Chelsea et au Barça, de ses 60 matchs européens, et évidemment de la Ligue des champions remportée trois mois plus tôt au Stadio Olimpico face à Manchester United (2-0)., commente alors le directeur général de l'ASM, Marc Keller, auprès du, lâche le Viking, avant de pousser l'enthousiasme un poil trop loin :

