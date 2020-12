Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Un gros choc pour Lille : le programme des seizièmes de finale par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi se déroulait aussi le tirage au sort des seizièmes de finale de l'Europa League qui débuteront en février. Le LOSC qui attendait son adversaire n'a pas été verni et affrontera l'Ajax Amsterdam, troisième de son groupe de Ligue des Champions. Un tirage compliqué quand on sait que l'année passée les Lillois étaient dans le groupe des Néerlandais et n'avaient obtenu qu'un seul point. Parmi les favoris Leicester affronter le Slavia Prague, Tottenham affrontera Wolfsberg, Manchester United défiera la Real Sociedad, Arsenal affrontera le Benfica Lisbonne, l'AC Milan affrontera Belgrade et Naples affrontera Grenade.