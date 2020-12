Un gros Atlético-Chelsea, un séduisant Leipzig-Liverpool

Quelques affiches sexy à se mettre sous la dent, et une ou deux rencontres qui pourraient avoir une issue surprenante. Il faudra notamment garder un œil sur cet Atlético-Chelsea, de loin le plus gros choc, et sur les confrontations anglo-allemandes entre Leipzig et Liverpool et entre Gladbach et City.



La grosse affiche : Atlético de Madrid-Chelsea

L'affiche qui fait envie : Leipzig-Liverpool

Il y a quelques années, ce match était une ode au football défensif. D'un côté Chelsea, qui a remporté la C1 en 2012 en se recroquevillant sur sahors du commun ; de l'autre, l'Atlético, qui a atteint deux finales ces dix dernières années en faisant de la défense un art de vivre. Mais aujourd'hui, ce sera un vrai affrontement entre une attaque qui peut être dévastatrice (14 buts en poules, deuxième meilleure attaque derrière le Bayern et à égalité avec la Juventus) et une défense toujours aussi solide. Les forces en présence font saliver : Mount, Ziyech, Havertz, Werner, Pulisic, Giroud d'un côté ; Felipe, Hermoso, Savic, Oblak, Koke ou encore Llorente de l'autre, cet Atlético-Chelsea a assurément de très belles choses à raconter.le 5 décembre 2017, en phase de groupes de la Ligue des champions. Les deux équipes se connaissent fort bien : cette double confrontation sera leur septième et huitième rencontre depuis 2009. Parmi celles-ci, une demi-finale en 2013-14, dont l'Atlético était sorti vainqueur, et une Supercoupe d'Europe, également remportée haut la main par les(4-1, en août 2012).