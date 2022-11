Un Gigot à point nommé

Il n'est pas toujours très académique, ni le plus rassurant. Mais ce dimanche, contre Lyon, Samuel Gigot a eu le mérite d'offrir la paix sociale à tout un club. Le tout en finissant avec un bandeau de rugbyman sur le crâne, comme d'habitude.

En débarquant à l'OM cet été, presque incognito, Samuel Gigot a réalisé son rêve de gosse. Lui, le natif d'Avignon, qui a côtoyé des équipes du sud durant sa jeunesse, allait enfin pouvoir enfiler la tunique du gros club de sa région. Si tout n'a pas été facile jusqu'à maintenant, tourmenté par des soucis de blessure et pas aidé par une concurrence accrue à son poste, le défenseur a sans doute vécu, ce dimanche soir, la plus belle page de son chapitre marseillais. À la 43minute d'un duel des Olympiques jusque-là dominé par le sien, Gigot a profité de sa puissance naturelle et de son mètre 87 pour s'élever plus haut que tout le monde, subtilement croiser son coup de casque et s'offrir son deuxième but depuis son arrivée à Marseille. Et il suffisait de jeter un œil à sa célébration, les yeux écarquillés face au public, pour comprendre ce que ce pion représente pour lui d'un point de vue personnel, lui qui a soufflé le chaud et le froid ces derniers temps.

La rage de Samuel Gigot sur l'ouverture du score marseillaise ! #OMOL #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/92WsKCjlWt

Une rédemption qui fait du bien à l'OM

— Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 6, 2022Souvenons-nous : il y a trois semaines jour pour jour, Gigot dégoupillait en plein Classique , ne retenait pas son geste sur Neymar et se voyait recevoir son deuxième carton rouge de la saison. De quoi faire péter les plombs aux supporters marseillais et se poser des questions à Igor Tudor, qui voyait dans le même temps Leonardo Balerdi et Sead Kolašinac gagner des points petit à petit. Autrement dit : Gigot venait alors de se tirer lui-même une balle dans le pied, et inconsciemment être l'auteur d'un fait de jeu… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com