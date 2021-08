information fournie par So Foot • 25/08/2021 à 06:00

Un footballeur doit-il forcément garder ses nerfs ?

Estrosi, Ciotti, Rivère, Longoria, Mandanda, tout le monde ne parle que de ça. Pour les uns, Dimitri Payet est un criminel, pour les autres il a eu raison. À l'image de la réaction d'humeur du Réunionnais sur la pelouse niçoise ce dimanche, les footballeurs sont parfois soumis à une pression considérable. Mais doivent-ils garder leur sang-froid en toutes circonstances ?

Péter les plombs ou garder son calme ? Telle est la question que se posent bon nombre de footballeurs chaque week-end. Face aux insultes, aux projectiles et provocations en tout genre, les sportifs professionnels se sont construits une carapace hermétique. Pas le droit de bouger le moindre petit doigt. Y prêter attention, c'est déjà admettre une petite fêlure dans son bunker émotionnel. Ce week-end à Nice, Dimitri Payet a carrément sorti la mitrailleuse à émotions en renvoyant violemment des bouteilles de là où elles étaient venues : des tribunes., analyse Mélissa Pangny, psychologue du travail.Chaque semaine, les footballeurs sont donc exposés à l'éventualité de craquer, et de partir en burn-out, un des grands maux de notre temps, notamment professionnellement., déroule la psy. Qui n'a jamais eu envie de tout balancer, d'exploser son clavier sur son petit bureau, renverser son café sur un collègue ? Mais avoir la chance d'être payé pour jouer au football n'est pas un boulot ordinaire et prendre sur soi est une qualité presque aussi requise qu'un toucher de balle soyeux.