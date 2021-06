Un Danemark magnifique coule la Russie et se qualifie en huitièmes

Au bord de l'élimination après deux défaites, le Danemark s'est offert une large victoire sur la Russie (1-4) pour s'installer à la deuxième place de ce groupe C, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Portés par leurs supporters dans un Parken Stadium de Copenhague aux anges, Simon Kjær et ses coéquipiers ont gagné le droit de poursuivre leur épopée au terme d'une soirée parfaite, et retrouveront les pays de Galles pour rêver plus grand.

Russie 1-4 Danemark

Au royaume de Damsgaard

Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Malheureux depuis le début de cet Euro et tout proche de la sortie, le Danemark a trouvé les ressources pour doucher une formation russe décevante depuis le début du tournoi, et s'offrir le droit d'aller disputer un improbable huitième de finale. Un soir où Mikkel Damsgaard, rayonnant il y a tout juste quelques jours face à la Belgique, a montré la voie aux siens d'une superbe ouverture du score, avant que la Russie ne se saborde complètement en seconde période. Portés par un public comblé, Martin Braithwaite et ses copains ont désormais rendez-vous avec le pays de Galles, samedi, pour poursuivre une aventure qui a tout pour devenir magnifique.Auteurs d'une entame tonitruante jeudi dernier face à la Belgique, les Danois peinent pourtant cette fois à rentrer pleinement dans la rencontre et laissent l'initiative à uneen position de force au coup d'envoi. La tour de contrôle Dzyuba veille devant, le milieu de terrain russe gagne la majorité de ses duels et Golovin allume la première mèche au terme d'un joli slalom (18). Dos au mur, les protégés de Kasepr Hjulmand ne trouvent pas les décalages et les deux dynamiteurs, Poulsen et Braithwaite, semblent avoir perdu leur allumette. Alors Højbjerg Lire la suite de l'article sur SoFoot.com