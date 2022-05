"Un club ne meurt pas d'une descente, mais d'une mauvaise situation financière"

Cancres de l'élite cette saison, Metz et Bordeaux viennent de chuter en Ligue 2. Une descente et ses conséquences financières sont très souvent synonymes de grosse galère, mais certains réflexes permettent de rapidement se relever. Petit cours de relégation bien négociée avec Fabrice Bocquet, ancien directeur général du FC Lorient (2015-2020) et auteur de L'Important, c'est les trois points (Amphora).

Les deux cas n'ont rien à voir. Metz est un club qui a plus que l'habitude de monter et descendre. Il a du mal à se stabiliser, malgré les nombreux investissements de son président. Néanmoins, la vision des dirigeants semble claire sur la durée. Pour Bordeaux, c'est différent. C'est une très grande ville de France, donc on peut penser que le FCGB a énormément d'atouts pour remonter rapidement. Cependant, ses finances et la gestion de l'effectif laissent planer de gros doutes. Comme je le dis toujours : un club ne meurt pas d'une descente, mais d'une mauvaise situation financière. Toutefois, si cette situation est saine, les Girondins auront une force de frappe nettement supérieure à celle des autres équipes de la division.

10 - Metz est directement relégué en Ligue 2. C'est la 10e fois que le club lorrain descend en 2e division, égalant Strasbourg en tant que club le plus souvent relégué de l'histoire de la Ligue 1. Ascenseur. #PSGFCM pic.twitter.com/8IetLuUHTU

"Je ne…

— OptaJean (@OptaJean) May 21, 2022Si car, malgré une bonne saison en Ligue 1, on n'est jamais à l'abri que la suivante soit plus délicate. Avec Lorient, on avait été plutôt performants en 2015-2016, mais l'année suivante, on est descendus. Tout reste fragile, et le rôle d'un dirigeant est justement d'anticiper les coups durs. Sans cela, on court le risque de se prendre un gros coup de bambou derrière la tête.