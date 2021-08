Umtiti, itinéraire d'un sacrifié

Trois ans après son coup de tête contre la Belgique en demi-finale de Coupe du monde, Samuel Umtiti est poussé vers la sortie par le FC Barcelone. Entre ses blessures à répétition et son salaire mirobolant, le défenseur pourrait même faire l'objet d'un licenciement de la part des Catalans. Retour sur trois années de galère dont l'ancien Lyonnais ne voit pas le bout.

Copieusement sifflé par les supporters

15 juillet 2018, stade Loujniki de Moscou, Samuel Umtiti soulève la Coupe du monde sous une pluie battante. La France est championne du monde pour la deuxième fois de son histoire et peut remercier son défenseur. Associé à Varane, le Barcelonais a formé avec le Madrilène la meilleure charnière centrale du Mondial russe. Un état de grâce qui s'est traduit par son but, désormais anthologique, face aux Belges en demi-finale (1-0). Après ce coup de casque : l'euphorie de la victoire finale, des stories Instagram cocasses, l'histoire du parfum de la victoire et, surtout, une chanson de Vegedream. L'apothéose pour le natif de Yaoundé. Pourtant, celui que tous les clubs s'arrachaient au sortir du tournoi, va voir son sacrifice lui coûter une place de titulaire au FC Barcelone, voire sa carrière.Un sacrifice car Samuel Umtiti a joué la totalité de la Coupe du monde avec un demi-genou gauche. Il a passé le mois de compétition avec son articulation complètement strappée. À grands renforts de prières et toutes sortes d'invocations, les Français ont espéré que son genou ne lâche pas. Il n'a pas lâché. Un petit miracle malgré une frayeur juste avant mi-temps de la finale face à la Croatie. Un premier signe qu'il ne tiendrait pas plus de 90 minutes supplémentaires. Rapidement après son retour à Barcelone, où il joue depuis 2016, le genou craque une première fois et l'éloigne des terrains un peu plus d'un mois. À peine remis, il doit de nouveau retourner à l'infirmerie, cette fois pour près de trois mois. La spirale infernale est lancée pour l'ex-Lyonnais., confiait-il en mars 2019, après cette première grosse absence." Samolo " perd peu à peu sa place dans le onze blaugrana et dans la liste de Didier Deschamps. Le sélectionneur commence Lire la suite de l'article sur SoFoot.com