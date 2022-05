information fournie par So Foot • 13/05/2022 à 06:00

Ultras niçois : le chant des méprisants ?

Devant l'immense émotion suscitée par leur chant moquant la mort d'Emiliano Sala, les ultras niçois de la Brigade Nice Sud ont fini par répondre avec un long communiqué argumenté. Si on y devine des regrets, si des excuses y sont formulées, le plus intéressant ne réside peut-être pas dans les contre-feux allumés, mais dans la manière dont, pour une fois, un groupe assume collectivement et se défend.

Il ne s'agit évidemment ni d'excuser ni de chercher des justifications à un dérapage qui sonnait faux et insultant (et dont la raison d'être ce soir-là nous échappe largement). Toutefois, il n'est pas inutile de lire avec un peu d'attention ce que les supporters de la Populaire Sud ont tenté d'expliquer . D'une certaine façon, tout leur argumentaire révèle le décalage entre le vécu ou les codes des tribunes et le reste de la société, y compris au sein du petit monde du football. En témoigne d'ailleurs le passage contre Galtier, qui avait fustigé ceux qui doivent, une. Le groupe réitère. Il en profite pour pointer du doigtles empêchant(qu'ils lui avaient)(qu'ils avaient)

Communiqué officiel des Ultras de la Populaire Sud à la suite de l'incident "Emiliano sous l'eau". #OGCNice #OGCNASSE pic.twitter.com/ZPGG9okBmo

— ʟᴀ ᴠᴏɪx ᴅᴇs ɴɪçᴏɪs (@VDNissa) May 12, 2022De fait, la culture et le vécu des ultras semblent inconciliables avec l'ampleur de l'indignation qui a suivi ce refrain, de la ministre des Sports au maire de Nice. Deux temporalités qui ne se rencontrent pas.