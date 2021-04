Ultras dans l'e-sport : la Karmine Corp montre la voie

Le monde de l'e-sport, qui ne cesse de grandir, réunit d'énormes communautés. Mais ces dernières avaient généralement un comportement plutôt passif, notamment en France. La Karmine Corp, portée par le streameur Kameto, révolutionne cette situation et permet de voir l'émergence de supporters digitaux. Assiste-t-on à la naissance d'ultras d'un nouveau genre ? Étude de cas.

"Certaines personnes nous suivent depuis 4 ou 5 ans, ont tout vu depuis la création de notre chaîne sur Twitch et elles s'aperçoivent de tous les efforts qu'on a mis dans la Karmine Corp depuis quelques mois."Kameto

Une communauté présente depuis des années

180 000. C'est le pic dequi a été atteint sur Twitch lors la finale de la Ligue française de League of Legends opposant Misfits Premier à la Karmine Korp il y a quelques semaines. Quasiment un record d'audience pour la LFL, qui n'est pourtant pas le niveau le plus élevé de la scène e-sport du jeu de Riot Games. Un chiffre faramineux, et un engouement sur les réseaux sociaux qui va avec. De fait, des milliers de tweets ont mis en avant les performances de joueurs comme Saken ou Targamas, desde la partie ou tout simplement des messages pour charrier l'équipe adverse. Ces discussions et les différents hashtags liés à la Karmine Corp ou à Misfits Premier ont tous tutoyé les sommets desdu monde du petit oiseau bleu.L'engouement ne s'est d'ailleurs pas arrêté à cette rencontre, mais se poursuit durant tous les matchs de la Kcorp. Et un mot, en particulier, a accompagné les tweets de ses supporters : ultra. Un mot fort, qui amène forcément à se poser la question : l'e-sport est-il en train de donner naissance à une nouvelle génération d'ultras ?Pour mieux comprendre ce phénomène presque unique dans l'e-sport, il faut donc s'intéresser à la trajectoire de la Karmine Corp et à celle de son principal fondateur, Kamel " Kameto " Kebir. Il est l'un desles plus suivis du Twitch Game français et possède une énorme communauté qu'il s'est construite au fil d'années de live. Sa diversification dans l'e-sport en 2020 sur des jeux commeet donc