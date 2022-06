Ultimate Keepers Tour : ce tournoi leur va comme un gant

Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer un tournoi réservé aux gardiens ? Pas Charlemagne, mais Thierry Debordes. À 59 ans, cet entraîneur de gardien lance aujourd'hui la première étape de son Ultimate Keepers Tour à Annecy. Le principe : 80 gardiens qui s'affrontent en face à face, avec tous les coups (presque) permis.

Le goal à goal institutionnalisé

" Les gardiens auront le droit de jouer à la main, de volée ou au pied dans des matchs de deux minutes, sans arrêts de jeu. " Thierry Debordes

Si à la fin? c'est l'Allemagne qui gagne, le football n'est pas toujours un sport qui se joue à 11 contre 11. Ce samedi 25 juin à Annecy, il se jouera même à 1 contre 1 dans un format que l'on a tous déjà pratiqué au moins une fois, le jour où personne n'est venu au city stade et que l'on s'est retrouvé avec un seul pote et un ballon. On parle évidemment du goal à goal, ou l'essence même du déchaînement, de la puissance balle au pied et du courage dans les cages. Ce concept, Thierry Debordes, directeur-fondateur de l'Académie gardien de but développement, a décidé de l'institutionnaliser dans un tournoi qui réunit 80 portiers ce samedi à Annecy. Une drôle d'idée tout à fait sérieuse., sourit Thierry Debordes. Du haut de ses 59 ans, l'ancien entraîneur des gardiens du FC Annecy et du Servette Genève est aujourd'hui à la tête de son rêve : une académie dédiée exclusivement aux gardiens de but, fondée en 2018. La suite logique du destin d'un homme doué avec ses mains, devenu gardien sur le tard après être parti suivre une formation de tailleur de pierre-sculpteur à Dijon. Il reprend :Piégé par le Covid, l'ancien portier laisse de vieux souvenirs rejaillir."On doit lancer ça en France."Un an et demi plus tard, la première étape de l'Ultimate Keepers Tour s'arrête ce samedi 25 juin à Annecy.Pour sa première édition, l'évènement ne durera qu'une journée. Mais à court terme, Thierry Debordes compte bien étendre son tournoi annécien et programmer d'autres dates en France. En attendant, il pose les règles du goal à goal de compétition :