Ukraine, ô peine

L'"opération militaire" lancée par Vladimir Poutine en Ukraine, jeudi au petit matin, a engendré une onde de choc d'ampleur mondiale et suscité un flot irrépressible de réactions. Pendant que les instances internationales condamnent l'agression russe, les footballeurs cherchent, eux aussi, à avoir voix au chapitre. Pour déclarer leur soutien au peuple ukrainien. Ou pour appeler à l'aide.

Condamnation unanime, interrogations légitimes

Ce devait être le week-end des retrouvailles. Après deux mois et demi de trêve hivernale, la Premier Liha était en effet censée reprendre ses droits ce vendredi, avec un intrigant FK Mynai-Zorya Luhansk en ouverture. Désormais, cependant, on ne sait guère quand ce match aura lieu. Ni s'il aura vraiment lieu un jour. Car le championnat ukrainien, son palpitantShakhtar-Dynamo et tout ce qui l'accompagne ont été mis en veille. Il était 5h45 (heure de Moscou), jeudi, quand Vladimir Poutine a annoncé le lancement d'uneen Ukraine. Les premiers bombardements, dans le Donbass, mais aussi à Kiev, Kharkiv et jusqu'à Odessa, ne se sont pas fait attendre. Alors forcément, face à cette guerre qui vient de commencer et au vent de panique suscité, parler de football et des footballeurs peut paraître futile,sembler accessoire. C'est pourtant ce que l'on va faire ici.Parce qu'il serait intéressant, déjà, de savoir sur quel pied les instances vont danser devant l'agresseur russe et ses généreux partenaires économiques. Bien sûr, tout le monde a emboîté le pas de la communauté internationale pour condamner , d'une voix unanime, les agissements commandités depuis le Kremlin. Planifiée à Saint-Pétersbourg le 28 mai prochain, la finale de la Ligue des champions va très certainement se dérouler dans un autre théâtre . L'UEFA pourra-t-elle, toutefois, se passer de l'apport financier de Gazprom - auquel a renoncé Schalke 04 -, l'un des principaux sponsors de la C1 ? Par ailleurs, si le Zénith a été bouté hors de la Ligue Europa par le Betis jeudi soir, reste à savoir dans quelles conditions le seul club russe rescapé, le Spartak Moscou, pourra poursuivre son aventure continentale. À moyen terme, les barrages des éliminatoires de la Coupe du monde, prévus fin mars, risquent également de poser problème. Les fédérations polonaise, suédoise et tchèque (dont les sélections se trouvent dans la même "voie" que la